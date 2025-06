Lieferumfang der Nintendo Switch 2: Das steckt alles in der Box

Am 5. Juni 2025 ist es endlich so weit: Die Nintendo Switch 2 erscheint offiziell – und viele Fans können es kaum erwarten, das neue Hybrid-Wunder in den Händen zu halten. Doch was genau erwartet dich eigentlich, wenn du den Karton öffnet? Nintendo hat alle Details zum Lieferumfang veröffentlicht – und es gibt ein paar Neuerungen.

Was ist alles dabei? Der Lieferumfang im Überblick

Wer die Nintendo Switch 2 kauft, bekommt natürlich nicht nur die neue Konsole, sondern auch sämtliches Zubehör, das für den Sofortstart notwendig ist. Hier die komplette Liste:

Nintendo Switch 2-Konsole

Zwei Joy-Con 2-Controller (Links + Rechts)

– Die nächste Generation mit verbesserter Ergonomie und Technik

Zwei Handgelenksschlaufen für Joy-Con 2

Joy-Con 2-Halterung

– Macht aus den beiden Controllern ein klassisches Gamepad

Nintendo Switch 2-Dockingstation

Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel

Nintendo Switch 2-Netzteil

USB-C-Ladekabel

Damit bist du vollständig ausgestattet – sowohl für das Spielen im Handheld-Modus als auch im TV-Modus. Nintendo bleibt seiner Hybrid-Philosophie also treu und liefert erneut eine All-in-One-Erfahrung.

Besonderheit: Die neuen Joy-Cons

Die mitgelieferten Joy-Con 2 wurden überarbeitet: Laut ersten Hands-ons bieten sie präzisere Steuerung, verbesserte Haptik und eine stabilere Verbindung – auch ein verbessertes Drift-Management wird angedeutet. Die Befestigung erfolgt wie gehabt per Schiene, doch das haptische Feedback soll deutlich spürbarer sein als beim Vorgänger.

Die Joy-Con-Halterung verwandelt die beiden Einzelcontroller wieder in ein zentrales Gamepad – ideal für Couch-Gaming im Docked-Modus.

Technische Basics inklusive

Nintendo legt, wie bei der ursprünglichen Switch, alles bei, was du für einen sofortigen Start brauchst:

Ein HDMI-Kabel mit Ultra-High-Speed-Spezifikation sorgt für latenzfreies Bild auf dem Fernseher.

Das USB-C-Kabel ermöglicht das Aufladen unterwegs – sei es über Powerbank oder direkt an der Steckdose via Netzteil.

Damit zeigt Nintendo: Kein zusätzlicher Kauf ist nötig, um loszulegen – anders als bei anderen Konsolenherstellern, die Ladegeräte oder HDMI-Kabel teils separat verkaufen.

Das Mario Kart World-Bundle: Für Fans mit Extra-Inhalt

Zusätzlich zur Standardvariante (469,99 €) erscheint die Switch 2 auch als Mario Kart World-Bundle für 509,99 €. Dieses enthält:

Alle Inhalte der Standardversion

Einen digitalen Download-Code für Mario Kart World

Ein echtes Schnäppchen für Fans, die ohnehin mit dem Kauf des Spiels zum Launch liebäugeln.

Verfügbarkeit & Vorbestellung

Release: 5. Juni 2025

5. Juni 2025 Preis: 469,99 € (Standard) / 509,99 € (mit Mario Kart World)

469,99 € (Standard) / 509,99 € (mit Mario Kart World) Vorbestellung möglich ab:

8. April direkt bei Nintendo

direkt bei Nintendo Bereits jetzt bei MediaMarkt, Saturn und weiteren Händlern

Achtung: Nintendo führt Vorbestellregeln mit Einschränkungen ein – ein Versuch, Scalpern den Kampf anzusagen. Prüfe daher die Bedingungen genau, bevor du bestellst.

Kompakt, komplett, startklar

Die Nintendo Switch 2 wird im klassischen Nintendo-Stil als Komplettpaket ausgeliefert. Kein Nachkaufen von Kabeln oder Adaptern, keine versteckten Zusatzkosten – stattdessen ein gut durchdachtes Hardware-Bundle, mit dem man direkt loslegen kann. Das Mario Kart-Bundle bietet zudem einen spielerischen Bonus für den Launch.

Ob Neueinsteiger oder Switch-Veteran: Mit dem richtigen Zubehör im Karton und einem starken Start-Lineup wird der Wechsel zur Switch 2 ein gelungener Start in die nächste Nintendo-Generation.

Wirst zum Launch zugreifen oder wartest du noch ab? Und welches Spiel steht bei dir ganz oben auf der Liste?