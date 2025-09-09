Leichteres Steam Deck 2 erhofft – Neue Handheld-Generation in Sicht?

Die Gaming-Community erwartet mit Spannung die nächste Generation des Steam Decks. Viele von uns träumen bereits von einem schlankeren und leichteren Design, das den Spielspaß noch angenehmer machen könnte. Obwohl das aktuelle Modell bei vielen beliebt ist, bleibt der Wunsch nach einer kompakteren Version bestehen.

Warum wünschen sich viele ein schlankeres Steam Deck 2?

Was sind die Erwartungen an das neue Modell? Viele wünschen sich ein Design, das weniger klobig und leichter ist. Derzeit wiegt das Steam Deck etwa 673 Gramm, was im Vergleich zu anderen Handhelds als ziemlich schwer gilt. Zum Beispiel wiegt der Nintendo Switch 398 Gramm, und auch das neuere Switch 2 ist mit 534 Gramm leichter.

Ein leichteres Design könnte das Steam Deck 2 nicht nur tragbarer, sondern auch komfortabler für längere Spielsitzungen machen. Besonders für jene mit kleineren Händen ist ein ergonomischeres Design wünschenswert.

Vergleich mit anderen Handhelds

Wie schneiden andere Handhelds im Vergleich ab? Der Nintendo Switch und seine Nachfolger sind Beispiele für leichtere und kompaktere Handhelds. Dennoch ist das Steam Deck für seine Leistungsfähigkeit bekannt und wird oft mit dem Legion Go S verglichen, das ebenfalls ein schweres, aber leistungsstarkes Gerät ist. Auch das ROG Xbox Ally wird für seine ergonomischen Griffe geschätzt, obwohl es ebenfalls ein gewisses Gewicht mit sich bringt.

Ein weiteres Beispiel ist das Ayaneo Flip DS, das trotz eines Gewichts von 650 Gramm durch seinen klappbaren Formfaktor besticht. Solche Designs machen es einfacher, die Geräte in einen Rucksack zu packen oder bequem im Bett zu nutzen.

Die Zukunft des Steam Decks

Was plant Valve für die nächste Generation? Obwohl es noch keine konkreten Informationen gibt, hat Valve deutlich gemacht, dass sie nur dann ein neues Modell herausbringen wollen, wenn es einen deutlichen technologischen Fortschritt gibt. Lawrence Yang betonte letztes Jahr, dass ein neues Modell einen „generationalen Sprung in der Rechenleistung ohne Einbußen bei der Batterielebensdauer“ bieten sollte.

Bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig, als von einem etwas schlankeren und hoffentlich weniger schweren Handheld zu träumen, das in naher Zukunft erscheinen könnte.

Fazit und Erwartungen

Welche Erwartungen hast du an das neue Steam Deck? Die Diskussion über das Steam Deck 2 zeigt, wie sehr sich die Community ein Gerät wünscht, das Komfort und Leistung in einem vereint. Egal, ob du ein Fan von leistungsstarken Handhelds oder von ergonomischen Designs bist, die nächste Generation könnte genau das bieten, was du suchst.

Was sind deine Gedanken und Erwartungen an das Steam Deck 2? Lass es uns in den Kommentaren wissen!