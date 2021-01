LEGO Star Wars: The Skywalker Saga bringt über 300 spielbare Charaktere

Dass es in der Skywalker-Saga von LEGO Star Wars den einen oder anderen Charakter geben dürfte, ist wohl hinreichend bekannt. Aber wie viele es genau sind und wie viele davon spielbar sein werden, war bislang völlig unbekannt.

Tatsächlich sollen es laut Dawn McDiarmid (Lead-Hub-Designer TT Games) via PlayStation Magazine jedoch um die 800 einzigartigen Charaktere sein, die es ins Spiel geschafft haben, und 300 davon seien sogar spielbaren Charaktere, die wir in „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ also selbst steuern dürfen.

Wie McDiarmid weiter erklärt, sollen sich viele davon auf die neue Trilogie beziehen, aber auch Charaktere aus den anderen beiden Trilogien werden wohl nicht zu kurz kommen. So wird unter anderem Babu Frik spielbar sein, wie explizit unterstrichen wird.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga schon jetzt vorbestellen!

Schauplätze und episodisches Format

Insgesamt gibt es 23 Planeten und Monde, die bereist werden können, was sich in 28 einzigartigen Locations widerspiegelt. Er meint:

„Wenn du einen Lieblingsort in Star Wars hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser im Spiel auftaucht und du ihn besuchen kannst.“

Außerdem gibt es die einzigartige Möglichkeit, die einzelnen Episoden der Skywalker-Saga in beliebiger Reihenfolge zu spielen. Heißt also, dass ihr erst die klassische Trilogie, dann die Prequels und erst dann die neue Trilogie spielen könntet.

Das Spiel birgt zudem einen Open-World-Ansatz. Die Locations werden wohl großteilig frei erkundbar sein. Außerdem können mehrere Missionen gleichzeitig angenommen und erledigt werden.

Zudem verfolgt TT Games einen Ansatz, der von der Vorlage abweicht. McDiarmid erklärt, dass Finn in „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ zu kurz gekommen sei. Sie möchten ihre Version des Charakters also dahingehend ein wenig verbessern. Wie sich das am Ende anfühlt und spielt, werden wir erst noch abwarten müssen.

„LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ soll im Frühjahr 2021 (finaler Termin unbekannt) für die Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Wenn ihr das Spiel jetzt vorbestellt, erhaltet ihr ein einzigartiges Steelbook zum Spiel: LEGO Han Solo in Karbonit eingefroren.