Legendäres Loot-Event in Borderlands 4: Fünffache Drop-Raten bis Januar 2026!

Borderlands 4 bringt pünktlich zur Weihnachtszeit ein ganz besonderes Schmankerl für alle Loot-Fans: Das neue Event Season’s Lootings läuft bereits und bietet dir bis zum 8. Januar 2026 absurd hohe Drop-Raten für legendäre Ausrüstung. Mit bis zu fünffacher Wahrscheinlichkeit auf Legendary-Drops wird das Farmen nach begehrten Items so lohnenswert wie nie zuvor.

Gerade für dich, wenn du noch an deinem perfekten Build arbeitest oder bereits Pläne für deinen nächsten Charakter schmiedest, lohnt sich jetzt ein intensiver Blick ins Spiel. Denn außerhalb des Event-Zeitraums wird es wieder deutlich schwerer, an diese begehrten Items zu kommen.

Was steckt hinter dem Event Season’s Lootings?

Wie funktioniert das neue Borderlands 4 Event? Während des Events hat Gearbox die Drop-Raten für legendäre Items in Borderlands 4 drastisch erhöht – bis zu fünfmal mehr Legendarys erwarten dich. Die Entwickler betonen jedoch, dass diese trotzdem noch „selten genug bleiben sollen, um sich besonders anzufühlen“.

Ausgenommen von der erhöhten Drop-Chance sind allerdings die Big Encore Bosses und der Boss Bloomreaper. Diese behalten ihre bisherigen Wahrscheinlichkeiten bei. Trotzdem: Für alle anderen Inhalte ist das eine ausgezeichnete Gelegenheit, deine Sammlung an legendären Waffen und Ausrüstung zu erweitern.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Triple Boss Trouble: Drei Endgegner gleichzeitig aktiv

Welche Bosse sind aktuell gleichzeitig verfügbar? Gearbox hat zur Entlastung des Entwicklerteams über die Feiertage gleich drei sogenannte True Bosses gleichzeitig ins Spiel gebracht. Diese Big Encore Bosses sind bis zum Ende des Events aktiv und ersetzen die wöchentliche Rotation von Bossen und Aktivitäten.

Das bedeutet konkret: Dir stehen mehr hochstufige Boss-Fights gleichzeitig zur Verfügung, ohne auf die üblichen wöchentlichen Wechsel warten zu müssen. Eine perfekte Gelegenheit, um gezielt nach bestimmten Loots zu farmen oder dich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Ein SHiFT-Code als zusätzliches Geschenk

Was bringt der neue SHiFT-Code? Wenn du Borderlands 4 aktuell spielst, solltest du dir außerdem den bis zum 23. Dezember 2025 gültigen SHiFT-Code sichern. Mit ihm erhältst du drei Goldene Schlüssel, die dir Zugang zu hochwertigen Items aus der goldenen Truhe im Spiel verschaffen.

Diese Schlüssel sind besonders begehrt, da sie unabhängig von Gegnern oder Events garantierte hochwertige Items liefern. Gerade in Kombination mit dem laufenden Event kannst du so dein Inventar ordentlich aufrüsten.

Ein Blick auf die Zukunft von Borderlands 4

Wie geht es 2026 mit dem Spiel weiter? Auch wenn die Spielerzahlen seit dem Launch am 12. September 2025 gesunken sind, plant Gearbox bereits große Updates für das kommende Jahr. So soll mit C4SH der erste neue Vault Hunter 2026 eingeführt werden – zusammen mit Mad Ellie und dem Story-DLC Vault of the Damned.

Diese neuen Inhalte sollen das Interesse an Borderlands 4 wieder anfachen und frischen Wind in das Live-Service-Modell bringen. Besonders Veteranen, die das Hauptspiel bereits abgeschlossen haben, dürften sich über neue Story-Inhalte und Charaktere freuen.

Ein Fehler weniger: Hotfix für UVHM-Exploit

Was wurde im aktuellen Update noch behoben? Neben den Event-Inhalten wurde auch ein kleiner, aber wichtiger Bug gefixt: Ein Exploit, der es Spielern erlaubte, Belohnungen aus dem Ultimate Vault Hunter Mode in normalen Bloomreaper-Kämpfen zu erhalten, wurde beseitigt.

Diese Anpassung sorgt für mehr Fairness im Spiel und zeigt, dass Gearbox selbst während der Urlaubszeit auf Spielbalance achtet – auch wenn der Großteil des Teams aktuell wohlverdienten Urlaub genießt.

Jetzt ist die beste Zeit zum Einsteigen

Warum solltest du Borderlands 4 gerade jetzt spielen? Das Season’s Lootings Event bietet dir eine der besten Gelegenheiten, das Maximum aus Borderlands 4 herauszuholen – sei es durch gezieltes Farmen, das Einlösen des SHiFT-Codes oder das Ausnutzen der Boss-Kombinationen.

Wenn du also noch unentschlossen warst, ob du zurückkehren oder neu anfangen willst, ist jetzt der perfekte Moment gekommen. Der Loot wartet – und 2026 verspricht noch mehr.

Wie findest du das neue Borderlands 4 Event? Hast du schon legendäre Items abstauben können oder wartest du auf die kommenden Inhalte im neuen Jahr? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare!