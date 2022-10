Erstes Lebenszeichen von Legacy of Kain – erwartet uns ein Remake?

Legacy of Kain ist eine Spielreihe, die vor allem bei Zockern der ersten PlayStation-Generation hoch im Kurs stand. Mit Blood Omen: Legacy of Kain oder Legacy of Kain: Soul Reaver haben Silicon Knights und Crystal Dynamics eine starke Basis für ein vielversprechendes Franchise gelegt.

Doch zum Leidwesen vieler Fans ist die Reihe im Laufe der Jahre ein wenig eingestaubt, gelinde gesagt. Die Beta des Multiplayer-Titles Nosgoth war so ziemlich das letzte Mediengut, was wir aus der Reihe im Jahre 2015 zu Gesicht bekamen, bevor die Server ein Jahr später heruntergefahren wurden.

Aber eigentlich ist die Spielereihe bereits seit dem letzten richtigen Teil ausgestorben, der da lautet Legacy of Kain: Defiance.

Es war ein solider Versuch, die Story von Raziel und Kain sowie die Spielelemente aus den zwei parallel laufenden Spielen in einem zu vereinen. Doch am Ende waren die Zahlen von Defiance nicht ausreichend, weshalb der Name auf Eis gelegt wurde.

Legacy of Kain – erwartet uns ein Remake?

Aber was plant Crystal Dynamics hier? Kürzlich kam es zu einer Umfrage der Embracer Group, die sich bei der Spielerschaft nach dem Interesse für Legacy of Kain erkundet haben. Bedeutet das, dass wir in Zukunft so etwas wie ein Remake erwarten dürfen? Das ist sehr wahrscheinlich.

Die Gerüchte dahinter kursieren bereits seit letztes Jahr im Netz. Auf der E3 2021 hätte es laut Insidern zu einer Ankündigung diesbezüglich kommen sollen, doch das ist bekanntlich nicht passiert.

Ab Mai 2022 gehört Crystal Dynamics nun allerdings zur Embracer Group, da Square Enix Studios verkauft hat. Und hier wurde in der Zwischenzeit bestätigt, dass durchaus ein Interesse an den Spielebibliotheken der Studios besteht:

„Wir sehen großes Potenzial, nicht nur in Sequels, sondern auch in Remakes, Remasters, Spin-offs und transmediale Projekte.“

Das heißt, die Embracer Group wird sich ganz genau ansehen, welche Spiele Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal produziert haben. Und wenn die Konzernobrigkeit denkt, dass das Wiederaufleben einer Marke Sinn ergibt, dann werden sie das mit sicherlich initiieren.

Namentlich erwähnt werden hier „Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain und andere IPs“. Die Umfrage ist übrigens noch online. Wollt ihr teilnehmen?

Da ich immer ein Fan von Soul Reaver war und weniger von Blood Omen, dürfen die Verantwortlichen gerne an einem Remake von Soul Reaver schrauben, wenn ihr mich fragt. Ein vollständiger Reboot der Marke, wie es Sony zuletzt mit God of War gemacht hat, wäre ebenso sehr eine spannende Angelegenheit.

Aber wie seht ihr das? Würde euch solch ein Remake wie ein vollständiger Reboot der Serie zusagen oder war Legacy of Kain nie etwas für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!