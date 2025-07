Kunitsu-Gami: Bald nicht mehr im Xbox Game Pass – Rabatt für Abonnenten nutzen!

Die Tage sind gezählt für alle, die Kunitsu-Gami: Path of the Goddess im Xbox Game Pass genießen möchten. Bis zum 31. Juli 2025 hast du noch die Gelegenheit, dieses fesselnde Action-Strategie-Spiel von Capcom kostenlos im Rahmen deines Abonnements zu spielen. Danach wird es aus der Game Pass-Bibliothek entfernt. Aber keine Sorge, es gibt noch eine Möglichkeit, das Spiel zu einem günstigeren Preis zu erwerben.

Exklusive Rabattaktionen für Xbox Game Pass-Nutzer

Wie kannst du das Spiel günstiger kaufen? Als Abonnent des Xbox Game Pass erhältst du einen exklusiven Rabatt von 20 Prozent auf das Spiel. Dies bedeutet, dass du Kunitsu-Gami: Path of the Goddess anstelle des regulären Preises von 39,99 Euro für nur 32 Euro erwerben kannst. Dieser Rabatt ist eine großartige Gelegenheit, das Spiel auch nach seinem Ausscheiden aus dem Game Pass weiterhin zu genießen.

Die durchschnittliche Spielzeit beträgt zwischen 16 und 21 Stunden. Wenn du jedoch ein Completionist bist, kannst du mit 30 bis 35 Stunden rechnen. In vier Tagen ist es durchaus möglich, das Spiel durchzuspielen, allerdings musst du dafür täglich einige Stunden investieren.

Einzigartige Spielerfahrung auf dem Berg Kafuku

Was macht Kunitsu-Gami: Path of the Goddess so besonders? Das Spiel bietet eine einzigartige Mischung aus Action und Strategie und entführt dich in ein japanisch inspiriertes Setting. Du übernimmst die Rolle von Soh, einem Krieger, der die göttliche Jungfrau Yoshiro beschützen muss. Tagsüber bereitest du dich auf die nächtlichen Angriffe der Seethe vor, indem du Dörfer von Verderbnis befreist und Verteidigungsanlagen errichtest. Nachts stellst du dich den Angriffen der Seethe, indem du taktisch vorgehst und die geretteten Dorfbewohner geschickt einsetzt.

Du kannst den Dorfbewohnern verschiedene Rollen zuweisen, wie zum Beispiel Holzfäller oder Bogenschütze, und Soh sowie die Dorfbewohner mit einer von zwölf Masken ausstatten, die ihnen göttliche Kräfte verleihen. Dieses dynamische Gameplay erfordert strategisches Denken und bietet eine tiefgehende Spielerfahrung.

Kunitsu-Gami: Ein Spiel von Capcom

Wer steckt hinter diesem Spiel? Kunitsu-Gami: Path of the Goddess wurde von Capcom Development Division 1 entwickelt, dem Studio, das auch für berühmte Spiele wie Resident Evil und Devil May Cry verantwortlich ist. Die Entwicklung dauerte mehr als vier Jahre, und das Spiel nutzt die leistungsstarke RE Engine von Capcom, die für ihre beeindruckende Grafik bekannt ist.

Obwohl Kunitsu-Gami: Path of the Goddess von Kritikern positiv aufgenommen wurde, konnte es Capcoms Verkaufserwartungen nicht erfüllen. Dennoch bietet es eine faszinierende und originelle Spielerfahrung, die es wert ist, entdeckt zu werden.

Deine Meinung zählt

Hast du Kunitsu-Gami: Path of the Goddess bereits gespielt? Wie gefällt dir die Mischung aus Action und Strategie? Teile deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren mit uns. Wir sind gespannt auf deine Meinung!