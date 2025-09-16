Kostenloses Metal-Spiel – Hol dir Metal: Hellsinger beim Steam-Event 2025

Metal: Hellsinger, ein rhythmisches First-Person-Shooter-Videospiel, erfreut sich großer Beliebtheit auf verschiedenen Plattformen, darunter Microsoft Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X/S. Entwickelt von dem schwedischen Entwickler The Outsiders und veröffentlicht von Funcom, wurde das Spiel am 15. September 2022 veröffentlicht. Es erhielt überwiegend positive Kritiken und wurde sogar für den British Academy Games Award für Audio Achievement nominiert.

Das Spiel kombiniert Elemente aus First-Person-Shootern und Rhythmusspielen, ähnlich wie die neu aufgelegte Doom-Reihe. Während du durch die dämonische Spielwelt navigierst, begegnest du einer Vielzahl von Dämonen und wirst von einem Heavy-Metal-Soundtrack begleitet. Wenn du deine Angriffe im Takt der Musik durchführst, verursachst du zusätzlichen Schaden, wobei weitere Instrumente zum Song hinzukommen, wenn der Wut-Meter steigt. Dieser kann auch durch das Ausführen anderer Aktionen im Takt, wie Ausweichen und Nachladen, aufrechterhalten werden. Das Spiel enthält auch Elemente des Bullet-Hell-Genres, wobei in einigen Kämpfen eine große Anzahl von Projektilen auf dich zukommt.

Wie kannst du Metal: Hellsinger kostenlos erhalten?

Was musst du tun, um Metal: Hellsinger kostenlos zu bekommen? Du kannst Metal: Hellsinger kostenlos beanspruchen, indem du an einem bestimmten Livestream auf Steam am 19. oder 20. September 2025 teilnimmst. Dieses Angebot ist jedoch an die Teilnahme an diesem speziellen Event gebunden, sodass es wichtig ist, diese Termine im Auge zu behalten und rechtzeitig einzuschalten.

Das Spiel hat auf Steam einen „Äußerst positiven“ Durchschnittswert an Bewertungen, was die hohe Qualität und den Spaßfaktor des Spiels unterstreicht. Diese Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu erhalten, könnte eine großartige Gelegenheit für dich sein, ein hochgelobtes Spiel ohne zusätzliche Kosten zu erleben.

Warum ist Metal: Hellsinger so beliebt?

Was macht Metal: Hellsinger zu einem besonderen Spiel? Metal: Hellsinger hebt sich durch seine einzigartige Kombination aus Rhythmus und Shooter-Elementen hervor. Die Möglichkeit, Angriffe im Takt der Musik zu synchronisieren, bietet ein intensives und immersives Spielerlebnis. Die hohe Mobilität, die dir erlaubt, in der Luft zu doppelspringen und vorwärts zu stürmen, ähnelt der Dynamik von Doom Eternal und trägt zur Faszination des Spiels bei.

Jedes der neun Höllenlevel endet mit einem Bosskampf gegen einen Aspekt des Richters, dem Antagonisten des Spiels. Die Handlung des Spiels folgt der verlorenen Seele namens „Die Unbekannte“, die ihre Erinnerungen und ihre Stimme zurückerlangen möchte, indem sie die Herrscherin der Hölle, den Roten Richter, besiegt.

Fazit: Ein Spiel, das du nicht verpassen solltest

Warum solltest du Metal: Hellsinger ausprobieren? Wenn du eine Vorliebe für rhythmische Spiele und intensive Shooter-Action hast, ist Metal: Hellsinger ein Spiel, das du nicht verpassen solltest. Die einzigartige Kombination von Musik und Gameplay bietet eine Erfahrung, die in der Gaming-Welt ihresgleichen sucht. Mit der Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu erhalten, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um es auszuprobieren.

Was denkst du über Metal: Hellsinger? Hast du es schon gespielt oder planst du, den Livestream zu verfolgen, um es kostenlos zu erhalten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!