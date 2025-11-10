Kostenloses DLC in AC Mirage – Sammle 11 neue Trophäen ab Nov. 2025

Die Trophäenliste für den kommenden kostenlosen DLC von Assassin’s Creed Mirage, Valley of Memory, ist online durchgesickert, nur eine Woche vor seiner Veröffentlichung auf den wichtigsten Plattformen. Diese neue Erweiterung wird 11 weitere Trophäen hinzufügen, die du in Basims nächstem Abenteuer sammeln kannst. Die Reise führt dich durch die Wüstensande ins titelgebende Tal von AlUla.

Assassin’s Creed Mirage, das ursprünglich im Oktober 2023 veröffentlicht wurde, markierte einen Wendepunkt für Ubisoft und die Assassin’s Creed-Reihe. Während frühere Titel wie Assassin’s Creed Valhalla und Assassin’s Creed Odyssey mehr auf offene Welten und Rollenspielelemente setzten, wurde Assassin’s Creed Mirage als Rückkehr zu den Wurzeln der Serie angesehen, da die Hauptgeschichte kompakter war als bei seinen Vorgängern. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung überraschte Ubisoft die Fans mit der Ankündigung, dass Assassin’s Creed Mirage am 18. November 2025 eine kostenlose Erweiterung erhalten wird.

Neue Trophäen für Assassin’s Creed Mirage

Welche neuen Herausforderungen erwarten dich im Valley of Memory DLC? Die Liste der Trophäen, die du im DLC verdienen kannst, wurde bereits entdeckt. Laut Access The Animus enthält Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory 11 Trophäen.

Während die Qualität der PlayStation-Trophäenliste noch unklar ist, können Xbox-Spieler 260 Gamerscore-Punkte im Valley of Memory verdienen. Wenn du die Basisversion von Assassin’s Creed Mirage mit einbeziehst, wird die Gesamtzahl der Trophäen und Erfolge auf 61 steigen, sobald Valley of Memory veröffentlicht wird.

Lost and Found – Gib alle gestohlenen Gegenstände an Hind zurück

Once Upon a Time – Höre alle Volksgeschichten an

Pro Musician – Sammle alle Oud-Melodien

If I Recall Correctly – Spiele eine Animus-Sequenz erneut ab

Perfect Memory – Schließe alle Sequenz-Herausforderungen ab

Playback – Schalte alle Belohnungen der Animus-Sequenzen frei

Taste Your Own Medicine – Vergifte einen Vergifter

Like a Local – Schließe alle AlUla-Gebiete ab

Make a Break – Entkomme aus dem AlUla-Gefängnis

Turn the Page – Verabschiede dich von Is'haq

Give it the Slip – Entkomme aus dem AlUla-Gefängnis unbemerkt

Die Trophäenliste erfordert, dass du nicht nur die Hauptgeschichte von Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory abschließt, sondern auch gründlich verschiedene Objekte sammelst und neue Herausforderungen auf der Karte meisterst. Außerdem sind 4 der 11 Trophäen des Valley of Memory als Geheimnisse markiert, die du entdecken musst.

AlUla als historischer Hintergrund

Warum ist AlUla ein interessanter Schauplatz für Assassin’s Creed Mirage? Mit AlUla als Hauptkulisse bietet Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory Geschichtsfans eine neue Perspektive auf eine der historisch bedeutendsten Stätten Saudi-Arabiens. AlUla, eine alte arabische Oasenstadt, war einst ein wichtiger Marktplatz auf der historischen Weihrauchhandelsroute. Die Umgebung von AlUla ist bekannt für ihre einzigartigen archäologischen Schätze, darunter gut erhaltene alte Steinschriften und Felsbehausungen aus der nabatäischen und dedanitischen Zeit.

Die Trophäen von Valley of Memory belohnen dich dafür, dass du kein Detail übersiehst. Es bleibt abzuwarten, wie schnell du alle Trophäen erlangen kannst. Der DLC gibt dir die Gelegenheit, das reiche historische Erbe von AlUla zu erkunden, während du Basims Abenteuer weiterverfolgst.

Ein Blick auf die Zukunft des Franchises

Wie entwickelt sich die Assassin’s Creed-Reihe weiter? Assassin’s Creed Mirage ist bekannt dafür, die Serie zu ihren Ursprüngen zurückzuführen und mehr Wert auf Stealth, Parkour und Attentate zu legen, anstatt auf die Rollenspielelemente der letzten Titel. Dieses Design wurde von den Kritikern gelobt und die Weltgestaltung sowie der Fokus auf Stealth hervorgehoben. Trotz einiger Kritik an den Charakteren und der Abhängigkeit der Geschichte von früheren Teilen der Serie hat Mirage positive Bewertungen erhalten.

Falls du neugierig auf die Zukunft des Franchises bist, Assassin’s Creed Shadows, der Nachfolger von Mirage, wurde im März 2025 veröffentlicht und spielt im Japan der Sengoku-Periode. Dieser Titel kehrt zu den Rollenspielmechaniken zurück, die in früheren Teilen der Serie stark vertreten waren.

Was denkst du über die neuen Inhalte und die Richtung, die Ubisoft mit Assassin’s Creed Mirage eingeschlagen hat? Teile deine Meinung in den Kommentaren!