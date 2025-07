Kostenloser Gigadynamax Galar-Starter in Pokémon Go bis August 2025 sicherbar

In Pokémon Go gibt es derzeit die Möglichkeit, einen Gigadynamax-fähigen Galar-Starter zu erhalten. Dank eines kostenlosen Zeitbegrenzten Forschungs-Codes kannst du bis zum 3. August 2025 an einer speziellen Aufgabe teilnehmen, die dir diese begehrte Belohnung einbringt. Obwohl du nicht direkt gegen einen der Gigadynamax-Starter in einem Raid kämpfen musst, ist dennoch ein gewisses Maß an Einsatz erforderlich, um an diese Pokémon zu gelangen.

Die Go Fest Max Finale Veranstaltung

Was erwartet dich beim Go Fest Max Finale 2025? Wie im Pokémon Presents Juli 2025 angekündigt, wird das Go Fest Max Finale am 23. und 24. August 2025 stattfinden. An diesen Tagen, jeweils von 10 bis 18 Uhr, werden Max Pokémon an Power Spots in Städten und Gemeinden auftauchen. Diese mächtigen Pokémon bieten eine großartige Gelegenheit, dein Team mit starken Neuzugängen zu verstärken.

Für diejenigen, die noch nach Verstärkung suchen, gibt es eine kostenlose zeitlich begrenzte Forschung, die du im Go Webstore beanspruchen kannst. Nach Abschluss dieser Forschung kannst du einen Gigadynamax-fähigen Gortrom, Liberlo oder Intelleon erhalten.

Wie erhältst du den kostenlosen Code?

Wie lautet der Max Finale 2025 Zeitbegrenzte Forschungs-Code? Der Code, den du benötigst, um die zeitlich begrenzte Gigadynamax-Starter-Forschung zu erhalten, ist GOFESTMAX. Du musst diesen Code im Webstore einlösen. Nach der Einlösung werden die Aufgaben in der App verfügbar.

Der Code kann bis zum 3. August 2025 eingelöst werden, und die zeitlich begrenzte Forschung steht vom 22. Juli 2025 bis zum 24. August 2025 zur Verfügung. Wenn die Forschung nach diesem Datum nicht abgeschlossen ist, wird sie aus dem Quest-Log entfernt und die Belohnungen gehen verloren.

Schritte zur Fertigstellung der Max Finale Forschung

Wie schließt du jede Max Finale zeitlich begrenzte Forschung ab? Diese Forschung ist in unterschiedliche Zweige aufgeteilt. Du kannst wählen, ob du Gortrom, Intelleon oder Liberlo erhalten möchtest. Je nach Wahl unterscheiden sich die Aufgabenanforderungen.

Gigadynamax Intelleon Forschung

Welche Schritte gibt es für Intelleon? Im ersten Schritt sammelst du MP von 3 Power Spots, was dir 818 EP und eine Begegnung mit Gigadynamax Intelleon einbringt. Der zweite Schritt umfasst das Geben von Leckereien an deinen Kumpel an 7 verschiedenen Tagen, wofür du 50 Memmeon-Bonbons und 400 Max-Partikel erhältst. Für das Freischalten einer Max-Attacke gibt es weitere 400 Max-Partikel. Gewinnt du ein Max-Kampf, erhältst du 3.000 Sternenstaub. Als Abschlussbelohnung winken 10.000 Sternenstaub und 10.000 EP.

Gigadynamax Liberlo Forschung

Was sind die Aufgaben für Liberlo? Auch hier sammelst du im ersten Schritt MP von 3 Power Spots und erhältst 815 EP sowie eine Begegnung mit Gigadynamax Liberlo. Der zweite Schritt beinhaltet dieselben Aufgaben mit denselben Belohnungen wie bei Intelleon.

Gigadynamax Gortrom Forschung

Welche Aufgaben erwarten dich bei Gortrom? Die Aufgaben sind identisch mit denen der anderen beiden Forschungen. Du sammelst MP von 3 Power Spots, gibst deinem Kumpel Leckereien und nimmst an Max-Kämpfen teil. Auch hier gibt es Belohnungen von EP, Bonbons und Max-Partikeln sowie Sternenstaub.

Es gibt noch weitere Schritte mit Belohnungen, die freigeschaltet werden, sobald die aktuellen Anforderungen abgeschlossen sind. Der wichtigste Teil dieser zeitlich begrenzten Forschung ist der erste Schritt. Nach Abschluss der 3 Power Spot-Anforderung kannst du deinen kostenlosen Gigadynamax Galar-Starter fangen.

Bereite dich auf das Go Fest Max Finale vor

Warum solltest du diese Pokémon sofort beanspruchen? Wenn du dein Team vor dem Go Fest Max Finale stärken möchtest, solltest du dir diese Pokémon Go-Goodies sofort sichern. Sie stellen sicher, dass du bestens vorbereitet bist, wenn das Event Ende August startet.

Was denkst du über diese neue Möglichkeit in Pokémon Go? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!