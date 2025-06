Kostenlose Spiele im Epic Games Store – Ogu und Deathloop bis 12. Juni sichern

Der Epic Games Store bietet erneut eine spannende Auswahl an kostenlosen Spielen für seine Nutzer an. Diese Woche können sich Spieler über zwei ganz besondere Titel freuen. Bis zum 12. Juni 2025 um 17 Uhr deutscher Zeit hast du die Möglichkeit, diese Spiele kostenlos zu deiner Bibliothek hinzuzufügen. Danach wird das Angebot durch ein weiteres kostenloses Spiel ersetzt.

Ogu and the Secret Forest und Deathloop

Welche kostenlosen Spiele gibt es diese Woche im Epic Games Store? Diese Woche hast du die Chance, zwei großartige Spiele kostenlos zu ergattern: Ogu and the Secret Forest und Deathloop. Während ersteres ein charmantes 2D-Abenteuerspiel ist, überzeugt letzteres als vielfach ausgezeichnetes First-Person-Shooter-Spiel.

Ogu and the Secret Forest, normalerweise für 24,99 Euro erhältlich, ist ein 2D-Abenteuerspiel, das von Sinkhole Studio und Moonlab Studio entwickelt wurde. Das Spiel besticht durch handgezeichnete Charaktere und eine Vielzahl von Rätseln. Die Spieler tauchen in eine bezaubernde Welt ein, in der sie sich mit lustigen Charakteren anfreunden und seltsame Kreaturen besiegen müssen, um das Geheimnis des Waldes zu lüften.

Deathloop

Warum ist Deathloop eines der besten Spiele von 2021? Deathloop, entwickelt von Arkane Studios, ist ein First-Person-Shooter, der dich in die Rolle von Colt versetzt, einem Assassinen, der auf einer Insel in einer Zeitschleife gefangen ist. Das Ziel ist es, acht Schlüsselziele zu eliminieren, bevor der Tag endet und die Schleife sich zurücksetzt. Das Spiel erhielt bei seiner Veröffentlichung 2021 hervorragende Kritiken, darunter eine durchschnittliche Wertung von 88 auf Metacritic.

Der einzigartige Stil und die Kreativität von Deathloop machen es zu einem herausragenden Titel auf dem überfüllten Videospielmarkt. Das Spiel ist normalerweise für 59,99 Euro erhältlich, was es zu einem der besten Angebote im Epic Games Store macht.

Kommende Angebote: Two Point Hospital

Was bringt die nächste Woche im Epic Games Store? Ab dem 12. Juni 2025 wird Two Point Hospital kostenlos verfügbar sein. Dieses Spiel ist ein humorvolles Simulationsspiel, bei dem du Krankenhäuser bauen und betreiben musst, um Patienten mit fiktiven, komischen Krankheiten zu heilen. Es ist der spirituelle Nachfolger von Theme Hospital und wird bis zum 19. Juni 2025 kostenlos zur Verfügung stehen.

Mit diesen Angeboten sparen EGS-Nutzer einiges an Geld. Der Gesamtwert der Spiele, die du diese Woche kostenlos erhalten kannst, beträgt 84,98 Euro. Es lohnt sich also, diese Gelegenheit zu nutzen, wenn du diese Spiele noch nicht in deiner Sammlung hast.

Was hältst du von den kostenlosen Spielen dieser Woche? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten mit uns. 🎮