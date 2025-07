Kostenlose PS Plus-Spiele im August 2025 – Lies of P ist der Favorit!

Der August 2025 ist ein aufregender Monat für PlayStation Plus-Abonnenten, denn Sony hat die neuen kostenlosen Spiele für den kommenden Monat enthüllt. Die Spiele sind ab dem 5. August 2025 für alle Mitglieder des Dienstes verfügbar. Wenn du noch Spiele aus dem Juli-Programm zu deiner Bibliothek hinzufügen möchtest, hast du bis zum 5. August Zeit, um dies zu tun. Danach werden die neuen Titel verfügbar sein und die alten nicht mehr zugänglich.

Neue Spiele im August

Welche Spiele sind im August 2025 bei PS Plus kostenlos? Diesen Monat kannst du dich auf drei spannende neue Spiele freuen: Lies of P, Day Z und My Hero One’s Justice 2. Jedes dieser Spiele bietet ein einzigartiges Spielerlebnis und ist kostenlos für PS Plus-Mitglieder verfügbar.

Der absolute Höhepunkt im August ist zweifellos das Soulslike-Spiel Lies of P, das von Pinocchio inspiriert ist. Normalerweise kostet das Spiel mindestens 40 Euro, also ist es ein echtes Schnäppchen, es über PS Plus zu bekommen. Lies of P ist sowohl für PS5 als auch PS4 erhältlich, und du kannst es kostenlos zu deiner Bibliothek hinzufügen, wenn du den Essential-Tarif oder höher abonniert hast.

Day Z: Überleben in der Apokalypse

Was macht Day Z einzigartig? Day Z ist ein Hardcore-Zombie-Überlebensspiel, in dem bis zu 60 Spieler in einer postapokalyptischen Welt gegeneinander antreten. Es gibt keine Checkpoints oder Speicherstände, was bedeutet, dass jeder Tod endgültig ist und du von vorne beginnen musst. Dieses Spiel ist ausschließlich für die PS4 verfügbar.

My Hero One’s Justice 2: Arena-Kampfspaß

Warum sollte ich My Hero One’s Justice 2 spielen? My Hero One’s Justice 2 ist ein beliebtes 3D-Arena-Kampfspiel, das besonders für Fans von My Hero Academia interessant ist. Mit einem bevorstehenden Nachfolger, My Hero Academia All’s Justice, ist dies der perfekte Zeitpunkt, um in das Franchise einzutauchen. Das Spiel ist speziell für die PS4 entwickelt.

Bonus-Inhalte zum Jubiläum

Welche zusätzlichen Inhalte gibt es zum 15. Jubiläum von PS Plus? Neben den neuen Spielen können PS Plus-Abonnenten auch spezielle 15. Jubiläums-Avatare beanspruchen. Diese neuen Avatare, inspiriert von großen Spielen wie Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy und Diablo 4, sind ab dem 5. August 2025 verfügbar. Sie sind für alle PS Plus-Tarife kostenlos und bieten die Möglichkeit, dein In-Game-Aussehen individuell anzupassen.

Die Spiele und Bonusinhalte sind für alle Mitglieder des Essential-, Extra- und Premium-Plans von PS Plus verfügbar. Diese Inhalte werden durch das September-Programm ersetzt, also hast du etwa einen Monat Zeit, sie zu deiner Bibliothek hinzuzufügen.

Wirst du eines dieser neuen PS Plus-Spiele im August 2025 zu deiner Bibliothek hinzufügen? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen!