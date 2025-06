Kostenlose Demo von Hell Is Us auf Steam – Jetzt das Action-Adventure testen!

Die Gaming-Community kann sich freuen: Auf Steam gibt es derzeit eine neue, kostenlose Demo für das heiß erwartete Spiel Hell Is Us. Dieses 3rd-Person-Action-Adventure-Spiel, entwickelt von Rogue Factor und veröffentlicht von Nacon, gehört zu den meist erwarteten Titeln des Jahres 2025. PC-Spieler haben nun die Gelegenheit, einen ersten Blick auf das Spiel zu werfen und es bis zum 16. Juni 2025 auszuprobieren.

Um die Demo herunterzuladen, besuche einfach die Store-Seite von Hell Is Us auf Steam. Der Download-Button befindet sich direkt unter dem Video und der Spielbeschreibung. Die Demo startet direkt am Anfang des Spiels, jedoch wurde keine genaue Spielzeit von den Entwicklern angegeben. Wie bei den meisten Demos soll sie den Spielern einen kleinen Einblick in das Gameplay und die verschiedenen Spielsysteme bieten.

Demo-Exklusivität und Plattformverfügbarkeit

Warum ist die Demo nur auf dem PC verfügbar? Leider müssen sich Konsolenspieler noch gedulden, denn die Demo ist aufgrund technischer Einschränkungen derzeit nur für den PC verfügbar. Rogue Factor erklärte: „Wir wissen, dass viele von euch sehnsüchtig auf das Spiel warten, und wir hätten die Demo gerne auch auf Konsolen angeboten. Aber aufgrund technischer Beschränkungen ist dies momentan nicht möglich.“

Die Entwickler versichern jedoch, dass Hell Is Us zeitgleich auf PC und Konsolen erscheinen wird, mit identischem Inhalt und derselben Qualität. Die Entwicklung schreitet auf allen Plattformen gleichmäßig voran, und die Einschränkung betrifft nur die Demo.

Sprachauswahl und Anpassungsmöglichkeiten

Welche Sprachen und Schwierigkeitsgrade bietet das Spiel? Die Demo ist derzeit nur in Englisch verfügbar. Dies wird jedoch nicht die endgültige Version widerspiegeln. Zum Release wird das Spiel mit englischer und französischer Sprachausgabe sowie mit Texten und Untertiteln in mehreren Sprachen, darunter Deutsch, Spanisch und Chinesisch, ausgestattet sein.

Spieler können außerdem zwischen drei Schwierigkeitsgraden wählen und verschiedene Anpassungsoptionen nutzen, um das Spielerlebnis individuell zu gestalten.

Systemanforderungen für PC-Spieler

Welche Hardware benötige ich, um Hell Is Us zu spielen? Die Systemanforderungen sind auf Steam verfügbar. Die meisten Gaming-PCs der letzten fünf Jahre sollten das Spiel problemlos bewältigen können. Die Mindestanforderungen umfassen einen Intel Core i7-7700K oder AMD Ryzen 3 3300X Prozessor, 16 GB RAM und eine NVIDIA GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 5600 XT Grafikkarte.

Einblick in das Spiel

Was erwartet dich in Hell Is Us? Das Spiel ist ein 3rd-Person-Action-Adventure, das intensiven Nahkampf mit der Freude am Entdecken kombiniert. Du erkundest eine halb-offene Welt, um Antworten auf deine Fragen zu finden und mysteriösen Kreaturen entgegenzutreten.

Neben dem Bürgerkrieg, der das Land teilt, leidet die Region unter einer mysteriösen Katastrophe, die übernatürliche Wesen hervorgebracht hat, die mit modernen Waffen nicht besiegt werden können. Dein treuer Begleiter ist eine Drohne und ein Schwert aus einer anderen Zeit, mit denen du dich durch von Chimären verseuchte Länder kämpfst und versuchst, das Geheimnis ihrer Erscheinung zu lüften.

Das vollständige Spiel wird am 4. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Was denkst du über die Demo zu Hell Is Us? Teile deine Meinung in den Kommentaren!