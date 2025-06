Kit Harington als Black Knight: Fans erstellen epische Fan-Art für MCU-Future

Kit Harington, bekannt durch seine Rolle als Jon Schnee in Game of Thrones, hat in der Marvel Cinematic Universe (MCU) Film Eternals als Dane Whitman, auch bekannt als Black Knight, seinen Einstand gegeben. Trotz der Tatsache, dass Harington in Eternals nicht die Gelegenheit hatte, sich in voller Superheldenmontur zu zeigen, lassen die Fans nicht locker. Sie erstellen Fan-Art, die Harington in seiner potenziellen Rolle als Black Knight darstellt, komplett mit dem mystischen Schwert, der Ebenholzklinge.

Wer ist Dane Whitman?

Was macht Dane Whitman zu einem interessanten Charakter im Marvel-Universum? Dane Whitman ist der dritte Charakter in den Marvel-Comics, der die Identität des Black Knight annimmt. Er ist ein Nachkomme des ursprünglichen Black Knight und der Neffe des Superschurken Black Knight. Whitman erbte ein verfluchtes, mystisches Schwert, um die Ehre seiner Familie wiederherzustellen. In den Comics hat er sich verschiedenen Superhelden-Teams angeschlossen, darunter die Avengers und MI-13.

Seit seinem ersten Auftritt in den Comics im Jahr 1967 hat sich Whitmans Charakter stark entwickelt. Seine Verbindung zur historischen Figur von König Artus fügt ihm eine tiefere Dimension hinzu, die in den MCU-Filmen möglicherweise weiter erforscht werden könnte.

Kit Harington und seine Verbindung zum MCU

Warum ist Kit Harington die ideale Besetzung für die Rolle des Dane Whitman? Harington ist bekannt für seine Rolle als Jon Schnee, ein nachdenklicher Held mit einer fragwürdigen Vergangenheit in Game of Thrones. Diese Rolle hat viele Parallelen zu Dane Whitman, der ebenfalls ein Held mit einer komplizierten Familiengeschichte ist. Harington selbst hat die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Figuren anerkannt und erklärt, dass ihn genau diese Verbindung zur Rolle des Black Knight gezogen hat.

In einem Interview sagte Harington einmal:

„Ich werde nicht vorgeben, dass ich diese Rolle angenommen habe, weil sie so anders und interessant war. Wenn Marvel anruft, muss man es machen.“

Diese Offenheit zeigt, dass Harington bereit ist, seine Reise im MCU fortzusetzen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Die Zukunft des Black Knight im MCU

Wie könnte die Zukunft von Black Knight im MCU aussehen? Obwohl derzeit keine Pläne für eine Fortsetzung von Eternals bekannt sind, gibt es immer noch Hoffnung, dass Harington in zukünftigen MCU-Projekten auftreten könnte. Der Charakter des Black Knight hat eine lange und reiche Geschichte in den Comics, die viele Möglichkeiten für zukünftige Filme oder Serien bietet.

Die post-kreditierten Szenen in Eternals, in denen Whitman mit der Ebenholzklinge konfrontiert wird, deuten auf eine mögliche Entwicklung hin, bei der er seine Rolle als Black Knight annimmt. Bis dahin bleibt es den Fans überlassen, sich durch kreative Fan-Art vorzustellen, wie Harington in dieser Rolle aussehen könnte.

Deine Meinung zählt

Was denkst du über Kit Harington als Black Knight und seine mögliche Zukunft im MCU? Würdest du ihn gerne in kommenden Filmen oder Serien sehen? Teile deine Gedanken und Theorien in den Kommentaren!