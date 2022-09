Overwatch 2 bekommt neue Heilerin – Was kann Kiriko?

Overwatch 2 wird am 4. Oktober 2022 in seiner ersten Grundform für alle gängigen Plattformen veröffentlicht. Das heißt, die Singleplayer-Inhalte sind noch nicht fertig, doch das Multiplayer-Segment kann ab diesem Tag gespielt werden.

Mit dem Free-2-Play-Start, der einen kostenlosen Battle-Pass mit kostenpflichtiger Upgradefunktion integriert, gibt es sogleich die neuen Helden Junker Queen und Sojourn. Und das ist es noch nicht gewesen – die frisch angekündigte Heldin Kiriko wird ebenfalls Einzug ins Spiel halten.

Kiriko wird für wiederkehrende Spieler*innen, die Overwatch 1 im Besitz haben sofort über das Founders Pack verfügbar sein. Im kostenlosen und Premium-Battle Pass steht sie zudem für neue Spieler*innen bereit.

Overwatch 2: Was kann Kiriko?

Bei Kiriko handelt es sich um eine waschechte Supporterin, die euer Team, das fortan aus 5 Helden besteht, so gut sie kann unterstützt. Aber was genau kann Kiriko eigentlich? Und wie sehen ihre Fähigkeiten aus?

Wir werfen ein Blick auf die Fähigkeiten, denn mit ihren Kunai-Dolchen ist sie eine nützliche Hilfe und teilt nebenher noch kräftig aus.

Das sind die Skills von Kiriko

Hat Kiriko eine passive Fähigkeit? Ja, sie verfügt allen voran über die passive Fähigkeit Wall Climb, mit der sie Wände hochklettern kann.

Welche Fähigkeiten hat Kiriko? Dann wäre da ihre große Heilkraft. Die Healing Ofuda lässt sie ein paar heilende Talismane beschwören, die Verbündete suchen und heilen.

Das Kunai wird wie ein Projektil abgefeuert und teilt erhöhten, kritischen Schaden aus.

Der sogenannte Swift Step ist eine Movement-Fähigkeit der Extraklasse. Mit ihr könnt ihr euch direkt zu einem Verbündeten teleportieren und das sogar durch Wände!

Und dann gibt es noch das Protection Suzu, das Verbündete in einem Bereich beschützt, indem es sie unverwundbar macht. Gleichzeitig können negative Effekte ihnen nichts anhaben.

Aber was wäre eine so taffe Heldin wie Kiriko ohne eine ultimate Fähigkeit? Die hat es wahrlich in sich!

Was kann die ultimative Fähigkeit von Kiriko? Die Ulti von Kiriko lautet Kitsune Rush und sie beschwört einen Fuchsgeist, der nach vorne hechtet.

Er erhöht die Bewegung sowie die Angriffsgeschwindigkeit und reduziert die Cooldowns aller Verbündeter, die auf dem Pfad des Fuchses wandeln.

Was haltet ihr von Kiriko? Es sie die Heilerin, nach der ihr euch lange gesehnt habt oder ist ihr Loadout eher nichts für euch?