Overwatch 2: Sojourns mächtige Fähigkeiten im Gameplay-Video vorgestellt

Overwatch 2 bekommt schon bald eine geschlossene Beta für den PvP-Modus. Am 26. April 2022 geht es für ausgewählte Spieler*innen schon los. Davor präsentierte Blizzard aber noch eine neue Heldin, die mit der Fortsetzung des Multiplayer-Shooter an den Start gehen wird und auch in der Beta spielbar ist. Seht die Railgun-feuernde Sojourn in ihrem neuen exklusiven Gameplay-Trailer in Aktion.

Wer ist Sojourn in Overwatch 2?

Das Entwicklerstudio veröffentlichte im Vorfeld des Gameplay-Videos ein separates Video mit der Hintergrundgeschichte der neuen Heldin. Sie heißt mit richtigem Namen eigentlich Vivian Chase und war ein Mitglied einer kanadischen Spezialeinheit.

Sie schloss sich während der Omnic-Krise den Helden der Overwatch-Initiative an und kämpfte Seite an Seite mit ihnen gegen die Roboter-Bedrohung an. Nach dem Ende des Krieges verließ sie Overwatch und kehrt nun scheinbar wieder zurück.

Blizzard veröffentlichte mit Echo im April 2020 den letzten neuen Charakter für Overwatch. Sojourn wird damit nicht nur der erste neue Charakter seit zwei Jahren, sondern ist auch die erste schwarze Heldin im Spiel. Neben einem Video zu ihrer Hintergrundgeschichte veröffentlichten die Entwickler*innen vor kurzem auch ein Gameplay-Video und zeigten welche Fähigkeiten und Waffen das ehemalige Overwatch-Mitglied zu bieten hat.

Das sind Sojourns Fähigkeiten

Ihre Waffe ist die Railgun, die im primären Feuermodus blitzschnell Projektile verschießt, die beim Aufprall Energie erzeugen. Die erzeugte Energie lädt den sekundären Feuermodus auf, der mit einem vernichtenden Schuss die gespeicherte Energie verbraucht.

Gleichzeitig verfügt sie über einen sogenannten Powerslide, eine raketenbetriebene Gleitbewegung, die ihr erlaubt in Kämpfen wendig und schnell über den Boden zu gleiten. Diese Fähigkeit lässt sich jederzeit mit einem hohen Sprung in die Luft abbrechen, sodass die kanadische Soldatin im Handumdrehen auch höhergelegene Positionen erreichen kann.

Außerdem besitzt sie die Fähigkeit Disruptionsschuss, mit welcher sie Gegner in einem Wirkungsbereich verlangsamt und ihre Trefferpunkte verringert. Zu guter Letzt verfügt sie natürlich auch über eine ultimative Fähigkeit.

Mit der sogenannten Übertaktung wird ihre Railgun für kurze Zeit automatisch mit Energie geladen und bewirkt, dass ihre Schüsse mehrere Gegner durchdringen können. Nachfolgend findet ihr den vollständigen Gameplay-Trailer zur neuen Overwatch-Heldin Sojourn: