LEGO streicht Overwatch 2-Kollektion wegen Activision Blizzard-Skandal

Die LEGO Group hat jetzt eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen, die damit auf die aktuelle Sachlage rund um Activision Blizzard reagieren. Die Veröffentlichung des neuen Produkts LEGO Overwatch 2 Titan (76980) wird auf Eis gelegt, die Partnerschaft wird überdacht.

Worum geht es? Lego wollte ein neues Overwatch-Legoset veröffentlichen, doch jetzt wurde der Launch rund zwei Wochen vorher gecancelt. Es handelt sich hierbei um den Null-Sector-Titan, der mit Tracer und Mei als Minifigur zusammen veröffentlicht werden sollte. Wir kennen den Titanen aus dem Cinematic-Trailer von Overwatch 2. Doch das wird jetzt scheinbar nicht mehr passieren.

Dieser Titan hätte zum LEGO-Set werden sollen. © LEGO/Blizzard

Wie viel kostet das Lego-Set? Das Lego-Set hätten ursprünglich für einen Preis von 79,99 Euro verkauft werden sollen. Es sollte eigentlich ab dem 1. Februar 2021 verkauft werden.

Was wird nun aus diesem Lego-Set? Wie es diesbezüglich weitergeht, wissen wir noch nicht. LEGO möchte in naher Zukunft ein Update mit uns teilen, das ihre weitere Vorgehensweise respektive ihre Entscheidung in diesem Fall enthält.

Von offizieller Seite aus heißt es bislang in einem Statement:

„Wir überdenken derzeit unsere Partnerschaft mit Activision Blizzard, aufgrund der Besorgnis über die Fortschritte, die bei der Bekämpfung der anhaltenden Vorwürfe in Bezug auf die Arbeitsplatzkultur erzielt werden, insbesondere beim Umgang mit weiblichen Kolleginnen und der Schaffung eines vielfältigen und integrativen Umfelds.“

So reagiert das Unternehmen also auf die schweren Vorwürfe, denen sich Activision Blizzard seit einiger Zeit stellen muss. Einen Abriss der Geschehnisse lest ihr hier in dieser Zusammenfassung.

Das könnte bedeuten, dass die LEGO Group und Activision Blizzard ihre Partnerschaft vollständig beenden. Doch der Ausgang dieser neuen Entwicklungen ist noch völlig unklar.

So oder so bedeutet das jetzt allerdings erst einmal für alle Kunden, dass das Lego-Set bis auf Weiteres nicht veröffentlicht wird. Falls sich hier etwas tut, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.

