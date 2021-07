Activision Blizzard wird angeklagt wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung

Erst vor einigen Monaten wurden mehr als 50 Mitarbeiter von Activision Blizzard entlassen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt Rekordumsätze verzeichnen konnten. Nun sorgt das Unternehmen erneut für negative Schlagzeilen: Eine kalifornische Behörde hat das Unternehmen verklagt. Sie wirft ihnen sexuelle Belästigung und Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz vor.

Activision Blizzard: Anklage mit schweren Vorwürfen

Das Department of Fair Employment and Housing (DFEH) aus Kalifornien geht nun mit rechtlichen Schritten gegen das Unternehmen vor. Aus den offiziellen Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Activision Blizzard den weiblichen Angestellten unter anderem weniger Gehalt als den männlichen Kollegen in den gleichen Positionen gezahlt haben soll. Beförderungen soll es zumeist nur für männliche Mitarbeiter, die in einem guten Verhältnis zu den Vorgesetzten standen, gegeben haben.

Dazu sollen sowohl verbale als auch körperliche sexuelle Belästigung kommen. Beschwerden von Seiten der Betroffenen seien nicht ernst genommen und sogar mit Versetzungen oder ähnlichen Maßnahmen bestraft worden, was die Situation nur weiter verschlechterte.

Von besonderer Diskriminierung sollen außerdem weibliche People of Color betroffen sein. Der Klageschrift nach wurde von einer afroamerikanischen Mitarbeiterin eine Art Aufsatz verlangt, was sie mit ihren beantragten freien Tagen vorhabe, während dies von niemandem sonst gefordert wurde.

Was sagt Activision Blizzard dazu?

Das Verhalten der männlichen Angestellten vergleicht das DFEH mit dem einer Studentenverbindung. Alkoholkonsum sowie das Abwälzen der Arbeit auf Kolleginnen wurden ebenfalls thematisiert.

Activision Blizzard weist die Vorwürfe zurück: Das Unternehmen distanziert sich von den Anklagepunkten und weist diese zurück. Vor allem die Verbindung zu einem Suizidfall in der Belegschaft, dem anscheinend massive sexuelle Belästigung vorausging, sorgte beim Unternehmen für Empörung.

Was passiert nun? In einem Statement gegenüber Bloomberg bezeichnete ein Sprecher der Firma die Beschreibungen als verzerrt sowie in vielen Punkten falsch und erhebt den Vorwurf, die Behörde wollte sie nicht über die festgestellten Probleme informieren. Bei der Anzahl und Schwere der Vorwürfe ist allerdings mit Konsequenzen zu rechnen.