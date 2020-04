Overwatch: Echo-Release final für Liveserver bestätigt

Echo, die neue Heldin im Overwatch-Universum, hat ein finales Datum für den Release erhalten. Sie soll am 14. April 2020 die Liveserver unsicher machen, also schon nächste Woche Dienstag. In wenigen Tagen geht es demnach los, macht euch bereit!

Echo swoops into Overwatch on April 14! pic.twitter.com/BWO8W6ivDO — Overwatch (@PlayOverwatch) April 9, 2020

Echo feiert ihr finales Debüt

Dabei kommt sie mit todbringenden Fähigkeiten daher. Solch eine Ulti wie ihre hat es bislang nämlich noch nicht gegeben. Sie kopiert die Fähigkeiten feindlicher Spieler und kann die ultimative Fähigkeit der Gegner anzapfen. Und das sogar in einem beschleunigten Tempo, in der diese dann zur Verfügung steht. Doch auch die Möglichkeit zu fliegen, ihr mächtiger Strahl oder die kleinen Bomben sprechen für sich. Alles in allem könnte sie den Overwatch-Alltag mächtig aufwirbeln.

Dabei haben wir bereits ihre Hintergrundgeschichte seitens Blizzard spendiert bekommen, während sie seit 2016 ein Teil der Overwatch-Geschichte ist. Im Cinematic-Trailer der Ankündigung zu Overwatch 2 haben wir sie das erste Mal im vollen Einsatz gesehen, nachdem sie im Ashe-Short einen kleinen Auftritt hatte.

Aber was haltet ihr von Echo? Habt ihr sie auf dem PTR gespielt, ist sie zu mächtig oder zu schwach? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare.