Kingdom Come: Deliverance 2 – Finale Story-Erweiterung „Mysteria Ecclesia“ erscheint im November

Das gefeierte Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance 2 erhält im November seinen letzten großen DLC. Wie Entwickler Warhorse Studios nun offiziell bekanntgegeben hat, erscheint die neue Story-Erweiterung mit dem Titel „Mysteria Ecclesia“ am 11. November 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Begleitet wird die Ankündigung von einem düsteren Trailer, der die Atmosphäre des neuen Kapitels eindrucksvoll einfängt.

Mysteria Ecclesia: Auf Spurensuche im Kloster

In „Mysteria Ecclesia“ schlüpft ihr erneut in die Rolle von Heinrich von Skalitz, der sich diesmal auf eine gefährliche Ermittlung begibt. Die Erweiterung führt euch in das abgeschiedene Sedletz-Kloster, wo Heinrich den Spuren einer mysteriösen und tödlichen Krankheit folgt, die sich im Umland ausbreitet.

Die Geschichte verspricht eine spannende Mischung aus Detektivarbeit, Intrigen und moralischen Entscheidungen – eingebettet in die realistische Mittelalterwelt, für die die Serie bekannt ist.

Auch neue Charaktere, Dialoge und Entscheidungen sollen die Handlung stark beeinflussen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Im Trailer, der kurz nach der offiziellen Ankündigung veröffentlicht wurde, sind bereits düstere Klosterszenen, pestverseuchte Dörfer und intensive Dialoge zu sehen, alles in der gewohnt detailreichen CryEngine-Grafik des Spiels.

Ein würdiger Abschluss für eines der besten RPGs des Jahres

Kingdom Come: Deliverance 2 gilt schon jetzt als eines der besten Rollenspiele des Jahres. In internationalen Tests, darunter auch bei PlayCentral, erhielt das Spiel herausragende Bewertungen. Besonders gelobt wurden die verbesserte Kampfmechanik, das Quest-Design und die technische Stabilität, die im Vergleich zum Vorgänger deutlich zugelegt hat.

Mit „Mysteria Ecclesia“ findet die Geschichte rund um Heinrich und das Königreich Böhmen nun ihren Abschluss. Warhorse Studios selbst spricht von einem „emotionalen Finale“, das viele offene Fragen der bisherigen Handlung beantworten soll.

Alle DLCs und Editionen im Überblick

Das Spiel umfasst mittlerweile drei große Erweiterungen, die entweder einzeln oder im Paket erhältlich sind:

Mysteria Ecclesia (erscheint am 11. November 2025) Brushes with Death Legacy of the Forge

Wer alle DLCs auf einmal erleben möchte, kann sie im Expansion Pass (ca. 30 €) oder in der umfangreichen Gold Edition (ca. 90 €)** erwerben**, die zusätzlich das Hauptspiel enthält.

Ein Triumph für Warhorse Studios

Mit dem zweiten Teil hat das tschechische Studio Warhorse gezeigt, wie eine Fortsetzung richtig gemacht wird. „Kingdom Come: Deliverance 2“ kombiniert historische Authentizität mit moderner Rollenspielkunst und bleibt dabei seinem realistischen Ansatz treu. Kein Magiesystem, keine Drachen, nur Intrigen, Schwertkämpfe, Politik und menschliche Abgründe.

Fans dürfen sich mit „Mysteria Ecclesia“ auf ein würdiges Finale freuen, das die Reihe auf dem Höhepunkt ihrer erzählerischen Stärke abschließt.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum DLC ansehen:



