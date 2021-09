Kena: Bridge of Spirits – Fundorte aller 12 Meditationspunkte (Guide, Lösung)

In Kena: Bridge of Spirits gibt es 12 spezielle Orte zu finden, an denen ihr meditieren könnt. Wo ihr diese Meditationspunkte findet und wofür sie nützlich sind, erfahrt ihr in diesem Guide.

Kena: Bridge of Spirits – Fundorte aller Meditationspunkte im Video-Guide

Insgesamt gibt es 12 Meditationspunkte. Hier findet ihr die Fundorte (via Gaming with Abyss):

Was bringen die Meditationspunkte? Ihr solltet an allen Meditationspunkten einmal meditiert haben. Denn jedes Mal erhöht sich dadurch eure maximale Gesundheit. Gerade bei den fordernden Kämpfen im Spiel ist das eine sehr große Hilfe.

Schnappt euch die Trophäe „Zenmeister“.

Habt ihr an allen 12 Orten der Meditation einmal meditiert, werdet ihr mit der Silbertrophäe „Zenmeister“ belohnt. Die Übersicht zu allen Trophäen (mitsamt hilfreichen Tipps) erhaltet ihr in diesem Guide.