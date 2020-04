Journey findet im Juni seinen Weg auf Steam

Ursprünglich im März 2013 für die PlayStation 3 erschienen, zog das zauberhafte Adventure-Game Journey am 21. Juli 2015 auch auf die PS4 und im letzten Jahr erstmalig als PC-Port im Epic Games Store. Nun können sich bald auch Steam-Nutzer an dem beliebten Spiel erfreuen, denn in weniger als zwei Monaten findet der Titel seinen Weg auf Valves Spieleplattform.

Journey erscheint als PC-Version auf Steam

Die Reise des von Entwickler Thatgamecompany geschaffenen Spiels führte nun also doch noch auf Valves Spieleplattform. Wie das Studio auf Twitter verkündet, erscheint „Journey“ am 11. Juni 2020 auf Steam:

JOURNEY from @thatgamecompany is coming to Steam on June 11. Wishlist here // https://t.co/cqNA9Q46M9 — Annapurna Interactive (@A_i) April 13, 2020

In dem mehrfach ausgezeichneten und von vielen Spielern hochgelobten Spiel steuert ihr eine in einen roten Umhang gekleidete, nicht näher benannte Figur durch eine karge und dennoch faszinierend wirkende Welt. Geprägt von weiten Wüstenlandschaften und zerfallenen Ruine bewegt sich der Charakter beinahe ehrfürchtig durch seine Umgebung, entdeckt Geheimnisse und neue Wege. Untermalt wird all das durch die preisgekrönte Musik von Soundtrack-Komponist Austin Wintory.

Besteht eine Internet-Verbindung kann man sogar auf einen weiteren Spieler treffen, der den Protagonisten bei seiner Reise nahezu wortlos und anonym unterstützen kann.

Wer „Journey“ noch nicht kennt, sollte über eine Anschaffung des Spiels durchaus nachdenken und den Titel bereits auf seine Steam-Wunschliste setzen. Immerhin gilt das Spiel inzwischen als Klassiker, dessen Reise jeder einmal angetreten haben sollte.