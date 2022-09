Jan Böhmermann parodiert MontanaBlack und schießt gegen Mikrotransaktionen

Jan Böhmermann nimmt kein Blatt vor den Mund, genau so wenig wie MontanaBlack. Was passiert also, wenn diese beiden Personen zu Einer verschmelzen? Genau das hat Böhmermann in seinem neuen Video auf dem Kanal vom ZDF Magazin Royal gezeigt. Stilecht mit Cap und Unterhemd schaut sich Böhmermann als Monte ein Video von sich selbst an.

ZDF Magazin Royal über Mikrotransaktionen

In seiner Parodie zu MontanaBlack schaut sich Böhmermann sein eigenes Video an. Thema: Mikrotransaktionen in Spielen. Neben kleinen Mobile Games finden sich diese auch in den größten Spielen der bekanntesten Entwickler. So zum Beispiel in FIFA. In dem Beitrag wird unter anderem berechnet, wie viel Geld oder Spielzeit investiert werden müsste, um bei FIFA Ultimate Team eine der besten Spielerkarten zu bekommen.

Spieleentwickler setzen bei Mikrotransaktionen darauf, sogenannte Wale zu erreichen. Das sind Spieler*innen, die besonders viel Geld in ein Spiel stecken. Der gleiche Begriff findet sich, wie im Beitrag erklärt, auch im Glücksspiel wieder und bezeichnet einen Spieler, der mit besonders hohen Einsätzen spielt.

„Arschlöcher wie er hier“: Böhmermann über MontanaBlack

Während der Beitrag läuft, befindet sich in der unteren linken Ecke ein Kameraausschnitt. Zu sehen ist Böhmermann als Monte mit schwarzer Cap, schwarzem Unterhemd und bunten LEDs im Hintergrund. Die Reaction ist gerade mal 90 Sekunden länger als das Original. Während das Video noch läuft, verlässt er den Stream und macht kurze Kommentare, die größtenteils abfällig gegenüber Böhmermann selbst oder dem Inhalt des Videos sind.

Böhmermann spricht von Beeinflussung durch Internetpersönlichkeiten, die die Industrie der Mikrotransaktionen und des Glücksspiels unterstützen. Dabei spricht er seine Parodie auf Monte direkt an. Personen, die solche Spiele bewerben und sich nichts aus Jugendschutz machen, sind für Böhmermann „Arschlöcher wie er hier“.

Bisher hat sich Monte noch nicht zum Video geäußert. Wir können gespannt sein, ob er und auch andere Streamer aus dieser Szene sich zum Video äußern und wie ihre Reaktionen ausfallen werden.