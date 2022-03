Viele haben es sich gewünscht und AMC macht es wahr: Die Geschichte um Maggie und Negan geht weiter und zwar in einem ganz eigenen Spin-off des The Walking Dead-Universums.

Das Zusammenspiel der beiden Charaktere in der finalen Staffel war vielversprechend und wird bald mit einer Reise zur Isle of the Death weiter ausgebaut.

Eine neue Perspektive auf die Charaktere und das The Walking Dead-Universum

In der neuen Serien führt es Maggie und Negan, gespielt von Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan, in das postapokalyptische und vom Festland abgeschnittene Manhatten. Dort werden die beiden beliebten Charaktere einer zerfallenen Stadt voller Zombies und den in Anarchie lebenden Bewohnern gegenüberstehen.

Die erste Staffel von „Isle of the Death“ soll 2023 auf AMC und AMC+ ausgestrahlt werden und aus sechs Episoden bestehen. Cohan und Morgan agieren dabei als ausführende Produzenten, während der schon seit mehreren Staffeln an der Serie tätige Eli Jorné als Showrunner und Executive Producer fungiere.

Die Produktion werde von Scott M. Gimple, Chief Content Officer des „The Walking Dead“-Universums, überwacht.

„Eli hat ein chaotisches, wunderschönes, schmutziges Tollhaus der Toten für Negan, Maggie und die Fans der Serie geschaffen, die eine ungesehene und verrückte Welt des TWD-Universums entdecken wollen.“, erklärt Gimple.

Lauren und Jeffrey seien schon immer fantastische Kollaborateure gewesen, deren Zusammenarbeit damit auf ein neues Level gehoben werde. Die Serie werde laut Gimple die Charaktere miteinander und mit der Welt voller Anarchie, Gefahr, Schönheit und Terror an ihre Grenzen bringen.

Wir können eine Ecke dieses Universums erkunden, die auf der Insel Manhattan liegt, mit einer ikonischen Skyline, die durch die Linse einer Zombie-Apokalypse eine ganz andere Bedeutung bekommt.“

Isle of the Death als Fortsetzung der Hauptserie?

Zur Zeit wird der zweite Teil der 11. Staffel von „The Walking Dead“ ausgestrahlt. Der dritte Teil wird die Serie mit dem großen Finale im Herbst 2022 zum Abschluss bringen.

Die Ankündigung von „Isle of the Death“ für 2023 klingt da schon sehr nach einer Fortsetzung der großen Hauptserie – oder zumindest dem Blick auf einem Teil dessen, was im Nachhinein passieren wird.

The Walking Dead: Wann und wie geht der 2. Teil der 11. Staffel weiter?

Cohan und Morgan freuen sich jedenfalls schon besonders darauf, ihre Arbeit vor einer solch ikonischen Kulisse wie New York City wieder aufnehmen zu können.

Beiden liege sehr viel an den von ihnen verkörperten Charakteren und sie seien sehr gespannt auf die Reaktion der „The Walking Dead“-Fans.