House of the Dragon: Stirbt der Weiße Wurm am Ende von Episode 9?

Im Roten Bergfried spielt jeder das „Spiel der Throne“, um dem Eisernen Thron so nahe wie möglich zu kommen. Die wahre Macht in Westeros in HBOs House of the Dragon sitzt jedoch in einem Bordell in Flohloch.

Mysaria (Sonoya Mizuno) hat die meiste Zeit des „Game of Thrones“-Prequels im Hintergrund gelauert, aber jetzt sehen wir endlich mehr von ihr. In Episode 9 wurde ihre Identität als Spionagemeisterin, bekannt als der Weiße Wurm, bestätigt, was beweist, dass sie viel mächtiger ist als die Bordellarbeiterin, die wir zu Beginn der Serie kennengelernt haben.

Der Weiße Wurm tritt endlich aus den Schatten

In den Büchern von George R. R. Martin ist Mysaria auch als „Misere, der Weiße Wurm“, bekannt, weil sie einen blassen Teint hat und im Alter aufgedunsen wirkt. In „House of the Dragon“ scheint der Spitzname jedoch eher ein Codename zu sein, um ihre Identität geheim zu halten. Oder könnte es eine Anspielung auf die vielen weißen Kleider sein, die sie im Verlauf der Staffel trägt?

Die erste Erwähnung des Decknamens in der Serie erfolgte in Folge 4, als Otto Hohenturm von einem Spion erfuhr, dass Rhaenyra und Daemon zusammen in einem Bordell waren. Ein Soldat sagte ihm: „Ein Bote bringt eine Nachricht vom Weißen Wurm“, und stellte das Kind vor, das das Paar entdeckt hatte.

In der nächsten Szene sieht man das Kind, wie es Mysaria eine Handvoll Geld gibt (vielleicht ihr Anteil für die Weitergabe sensibler Informationen an die Hand des Königs). Es wird angedeutet, dass sie seit langem mit Otto Hohenturm zusammenarbeitet.

Denn als er die Informationen an König Viserys weitergibt, sagt er, dass seine Quelle ihn bisher nicht in die Irre geführt habe. Doch erst in Folge 9 trifft er sie schließlich von Angesicht zu Angesicht. „Du selbst bist der geheimnisvolle Weiße Wurm, nehme ich an“, sagt er, als Mysaria ihm gegenüber Platz nimmt.

Stirbt Mysaria am Ende von Episode 9?

Am Ende der vorletzten Folge, kurz vor der Krönung, wird eine Szene gezeigt, in der eine vermummte Person aus einem Gebäude kommt, das in Flammen aufgeht. Aufmerksame „House of the Dragon“-Zuschauer*innen werden dies als Mysarias Bordell erkennen, von wo aus sie als der Weiße Wurm, agiert. Es ist aber unwahrscheinlich, dass ihre Geschichte mit einem Tod in den Flammen endet, immerhin wurde nicht explizit gezeigt, dass sie stirbt.

Darüber hinaus dient sie in den Büchern als Herrin der Flüsterer – eine Spionin von Rhaenyra Targaryen. So ist sie beispielsweise daran beteiligt, Attentäter anzuheuern, um im Auftrag der Schwarzen einen brutalen Mord im Roten Bergfried auszuführen. Und auch darüber hinaus hilft sie Rhaenyra weiter. Mysarias Geschichte ist also noch nicht auserzählt, auch wenn die Story in „House of the Dragon“ nur lose von den Büchern übernommen wurde.

Da sie sich mit Spionage auskennt, könnte sie frühzeitig von den Brandstiftungsplänen erfahren und ihre Flucht geplant haben. Das könnte auch der Grund sein, warum sie sich später auf die Seite der Schwarzen und damit auf die Seite von Rhaenyra schlägt.

Wann kommt die letzte Folge der ersten Staffel von House of the Dragon?

Fans müssen nicht mehr lange warten, um herauszufinden, ob der Weiße Wurm überlebt oder nicht. Die letzte Folge mit dem Titel „Die schwarze Königin“ der aktuell ersten Staffel von „House of the Dragon“ kann in Deutschland ab dem 24. Oktober 2022 bei WOW gestreamt werden.