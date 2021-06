Horizon Forbidden West: State of Play stellt Rekord auf

Aloy ist auf Erfolgskurs! Erst zeigte Sony am vergangenen Donnerstag circa 14 Minuten Gameplay zu Horizon Forbidden West, nun hat diese Präsentation einen neuen Rekord aufgestellt: Noch nie zuvor wurde eine State of Play so häufig angesehen wie Aloys Ausflug in den verbotenen Westen.

Horizon Forbidden West: Rekord bei Zuschauerzahlen

Der Livestream auf dem englischsprachigen YouTube-Kanal von PlayStation wurde 2,6 Millionen Mal angesehen. So hohe Zahlen konnte bisher noch keine andere State of Play erreichen. Nachträglich wurde das Gameplay ebenfalls als Video hochgeladen, das bislang sogar 5,4 Millionen Aufrufe vorweisen kann.

© Sony Interactive Entertainment/Guerilla Games

Damit stellt Protagonistin Aloy einen neuen Rekord auf und ihre Konkurrenz in den Schatten: Die Präsentation zu Ratchet & Clank: Rift Apart im April erreichte circa eine Million Aufrufe, Demon’s Souls schaffte im vergangenen Jahr sogar 2,2 Millionen. Dagegen kommen nicht einmal Blockbuster wie The Last of Us Part II (1,5 Millionen) oder Ghost of Tsushima (1,9 Millionen) an.

Lediglich die Vorstellung der PlayStation 5 kann „Horizon Forbidden West“ mit 15 Millionen Aufrufen überbieten, im Gegensatz zu den anderen Spielen setzt sich die Fortsetzung von Horizon Zero Dawn jedoch deutlich durch.

Das erwartet euch im Westen

Neben einer weiteren Bedrohung, der Aloy sich zum Wohle der Welt stellen muss, gibt es auch neue Ausrüstung, die euch die Fortbewegung erleichtert. Unabhängig von dem leicht veränderten Aussehen der Protagonisten wurde auch an der Grafik selbst gearbeitet.

Wenn euch interessiert, an welche Schauplätze der realen Welt der verbotene Westen angelehnt ist, könnt ihr euch eine von Fans erstellte Karte ansehen. Einen konkreten Releas-Termin für „Horizon Forbidden West“ gibt es bisher nicht, es soll aber noch dieses Jahr erscheinen.