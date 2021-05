Horizon Forbidden West: Fan-Map zeigt das Gebiet der Spielwelt und ihre reale Vorlage

Horizon Forbidden West wurde vor wenigen Tagen mit einer 14-minütigen Ladung Gameplay versorgt. Im Vorlauf der State of Play-Präsentation wurden dabei einige Videoaufnahmen der Spielwelt gezeigt. Ein aufmerksamer Fan hat nun alle gezeigten Örtlichkeiten auf einer Map zusammengefasst und zeigt, wo genau Aloy in dem neuen Action-Rollenspiel auf Maschinenjagd geht.

Die realen Schauplätze von Horizon Forbidden West

In „Horizon Forbidden West“ macht sich Aloy auf die Suche nach einem mysteriösen Artefakt, mit dem die postapokalyptische Welt vor einer weiteren Apokalypse bewahrt werden soll, die von einer bedrohlichen roten Plage verursacht werden könnte. Dafür muss sich Aloy auf eine neue Reise begeben und fremde Lande erkunden.

Wo spielt Horizon Forbidden West? Wie bereits bekannt wurde, spielt der neue Teil im Westen der einstigen USA und umfasst die Gebiete der ehemaligen US-Bundesstaaten Kalifornien, Utah und Nevada. Wir bewegen uns also nicht nur entlang der Küste, sondern durchstreifen auch das Landesinnere.

Die kurzen Videos der Open World, die vor der Gameplay-Präsentation gezeigt worden sind, verraten hierbei etwas mehr über die tatsächlich existierenden Areale. Ein Fan zeigt nun auf einer Karte, wo sich diese neuen Schauplätze in der realen Welt befinden sollten:

Präsentierte Gebiete der Spielwelt

Valley of the Fallen

Tide’s Reach

Sheerside Mountains

Raintrace

Salt Bite

Dry Yearn

High Turning

Scalding Spear

Barren Light

Was sagt das über den Umfang der Weltkarte aus?

In welchem Maßstab der US-amerikanische Westen in die Spielkarte von „Horizon Forbidden West“ übertragen wird, haben die Entwickler*innen von Guerrilla Games bislang nicht verraten. Bisher wissen wir, dass die Spielwelt des zweiten Teils etwas größer ausfallen soll als die von Horizon Zero Dawn und das Gebiet zwischen den Sheerside Mountains das Territorium der feindlichen Himmelsklans der Tenakth sein soll.

Außerdem besteht genügend Platz, um einige berühmte Bauwerke wie die Golden Gate Bridge, den Palace of Fine Arts oder das Ferry Building in San Francisco besuchen zu können, denn diese Gebäude waren schon in Trailern und Screenshots zu sehen. Wie ein Reddit-User entdeckt haben will, soll der Globus mit Aloys nächsten Ziel am Ende des Gameplay-Trailers außerdem einen Ritt nach San Diego ankündigen.

Hier sind die Überreste der überwucherten Golden Gate Bridge zu sehen. © SIE/Guerrilla Games

Dennoch wird das bespielbare Gebiet in Forbidden West um einiges dichter und weniger weitläufig ausfallen müssen als die reale Vorlage. Extrem weitreichende Landstriche wie in Red Dead Redemption 2 werde wir also wohl weniger antreffen. Das würde dem eher zügigen Gameplay von Horizon widersprechen.

Wann erscheint Horizon Forbidden West? Wann genau die Fortsetzung erscheint, ist bislang noch nicht genau bekannt. Allerdings soll der angesetzt Release im Jahr 2021 eingehalten werden können und die Ankündigung für einen genauen Termin schon bald erfolgen. Solange könnt ihr euch unsere Meinung zu den ersten Eindrücken vom Spiel in unserem Video ansehen: