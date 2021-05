Horizon Forbidden West und Zero Dawn im Grafik-Vergleich: Das hat sich optisch verändert

Horizon Forbidden West hat sich an einigen Stellen wahrhaftig weiterentwickelt. Nicht nur ist das Gameplay aufgefrischt, sondern auch die Grafik ist im Vergleich zum Vorgänger Horizon Zero Dawn an verschiedenen Stellen aufgebessert und an die neue Konsolengeneration angepasst worden. Immerhin erscheint das Action-RPG nicht nur für PS4, sondern auch für PS5.

Doch wie groß sind die optischen Unterschiede wirklich? Ein Vergleichsvideo zeigt ziemlich anschaulich, was sich in Sachen Animationen, Lichtdarstellung und Charaktermodellen verändert hat.

Horizon Forbidden West und Zero Dawn im Vergleich

Zugegeben: „Horizon Zero Dawn“ war bereits im Release-Jahr 2017 eine kleine Augenweide, auch auf der PS4. Natürlich muss der Nachfolger nun ein bisschen nachlegen, um dem Vorgänger gerecht zu werden. Nicht zuletzt weil „Horizon Forbidden West“ für die PS5 erscheint und die Vorteile der Next-Gen-Konsole entsprechend nutzen möchte.

Horizon Forbidden West: DualSense lässt euch sogar die Grashalme spüren

Stellt man die beiden Rollenspiele optisch gegenüber sieht man ziemlich deutlich, was sich in der Fortsetzung alles so geändert hat. YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits hat ein Video gemacht, in dem das Gameplay-Material beider Horizon-Games direkt nebeneinander verglichen wird. Hier kommt zum Vorschein, wie groß die Verbesserungen des Next-Gen-Titels tatsächlich sind. Unter den sichtbaren Upgrades zählt dabei die Überarbeitung von:

Charaktermodellen

Animationen (Gesichter, Kampfbewegungen)

(Gesichter, Kampfbewegungen) Spielweltdichte

Vegetation

Wasserphysics , Wasserdarstellung

, Licht-/Schattendarstellung

Gerade die Animationen der Gesichter wurden in Zero Dawn häufig bemängelt, da sie auf viele zu wachsig und unemotional wirkten. In Forbidden West erkennt man dagegen einige Verbesserungen, die zum Realismus beitragen, ebenso wie bei Vegetation, Sichtweite und Beleuchtung. Raytracing scheint nicht mit an Bord zu sein, dafür jedoch überarbeitete Physics und einige zusätzliche Gameplay-Elemente, die wir euch hier genauer vorstellen:

Wann erscheint Horizon Forbidden West? Der Release des neuen Teils ist nach wie vor für das Jahr 2021 geplant. Ein genaues Datum soll in nicht mehr allzu ferner Zukunft bekannt gegeben werden.

Horizon Forbidden West: Verwunderung über Aloys Aussehen