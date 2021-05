Horizon Forbidden West: DualSense lässt euch sogar die Grashalme spüren

Horizon Forbidden West wird als PS5-Titel die Funktionen des DualSense-Controllers nutzen. Guerrilla Games Studio Director Angie Smets hat nun nähere Details dazu bekanntgeben und verrät, wie echt sich die Spielwelt mit dem PS5-Controller anfühlen wird.

Die Welt von Horizon Forbidden Welt soll sich dank DualSense verdammt echt anfühlen

In einem Wired-Article spricht Angie Smets, Studio Director bei Guerrilla Games, über das haptische Feedback des DualSense-Controllers. So sollen die Fähigkeiten des Controllers die Erwartungen der Spieler übertreffen, wenn es darum geht, im Spiel verborgen zu bleiben – beispielsweise, wenn ihr in die Nähe einer gefährlichen Maschinenbestie kommt. Die Spielwelt soll sich nämlich ziemlich echt anfühlen.

Im Detail spricht Smets davon, dass ihr sogar die Grashalme spüren werdet:

„Wenn ihr in Kampfsituationen einen Stealth-Ansatz verfolgt und euch ins hohe Gras begebt, dann könnt ihr diese langen Grashalme förmlich spüren.“

Das erinnert an den PS5-Blockbuster Returnal. Dort haben die Entwickler von Housemarque die Atmosphäre der Spielwelt dank DualSense direkt in die Hände der Spieler gebracht. So fühlt ihr Regentropfen oder Sandstürme direkt am Controller und fühlt euch noch mehr ins Spiel hineinversetzt. Diese Art von Immersion wird also ebenfalls bei „Horizon Forbidden West“ verfolgt.

© Sony Interactive Entertainment

Horizon Forbidden West fühlt sich für Head of PlayStation wie ein Geschenk an

Hermen Hulst, Director beim Vorgänger Horizon Zero Dawn, war ebenfalls bei den Arbeiten an „Horizon Forbidden West“ involviert, bevor er seinen neuen Posten als Head of PlayStation antrat. Er ist nun nicht bei bei Guerrilla Games tätig, hatte jedoch vor kurzen die Chance, sich wieder mit dem Titel zu beschäftigen. Das fühlte sich für ihn wie ein Geschenk an, wie er mitteilt:

„Ich habe gestern nach sieben oder acht Monaten das erste Mal wieder einige Zeit mit Horizon Forbidden West verbracht. Davon wegzugehen und dann wiederzukommen? Es ist wie ein Geschenk.“

Vor einigen Monaten machte Aloy-Synchronsprecherin Ashley Burch bereits in einem Interview den Fans die Münder wässrig und sagte: „Fans werden es lieben.“ Wir dürfen also gespannt sein.

„Horizon Forbidden West“ gehört zu den am sehnlichst erwarteten PlayStation-Titeln in diesem Jahr. Nach aktuellen Informationen rechnet Sony noch fest mit einem 2021er-Release für PS5 und PS4. Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es allerdings noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.