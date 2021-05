Horizon Forbidden West: Verwunderung über Aloys Aussehen

Am Donnerstag veröffentlichte Sony circa 14 Minuten Gameplay von Horizon Forbidden West. Dabei bekamen Fans einen ersten Einblick in die Spielwelt, zusätzlich gab es bedrohliche Maschinen und neue Ausrüstung zu sehen.

Auch die Protagonistin Aloy sieht etwas anders aus als im Vorgänger Horizon Zero Dawn. Auf Social Media spekulieren die Fans nun, was der Grund dafür sein könnte.

Horizon Forbidden West: Aloy wirkt anders

Durch die neuere Technik sieht das gesamte Spiel auf den ersten Blick sehr detailliert aus. So geht es auch Aloy: Das Design ist, bis auf andere Kleidung, im Grunde erhalten geblieben. Sie sieht noch realistischer aus, durch diese Details wirkt sie aber auch etwas älter.

Die Ereignisse von „Forbidden West“ spielen sich allerdings nur etwa ein halbes Jahr nach denen des ersten Teils ab, sodass es nicht an ihrem Alter liegt. Außerdem sind einige Fans der Ansicht, dass Aloy im Gegensatz zum Rest der Welt etwas fehl am Platz wirkt.

Es bleibt also abzuwarten, ob es an der Technik der PlayStation 5 oder an dem Spiel selbst liegt. Sobald weiteres Gameplay-Material erscheint, wird sich das wahrscheinlich klären – eventuell liegt es auch an den Lichtverhältnissen der vorgestellten Szenerie.

Auf in den verbotenen Westen

In der Fortsetzung muss Aloy sich nicht nur gegen neuartige Maschinen behaupten, sondern auch die postapokalyptische Welt vor einer mysteriösen Plage beschützen. Dazu muss sie erneut in den Überresten der vergangenen Zivilisation nach einer rettenden Lösung suchen.

„Horizon Forbidden West“ erscheint voraussichtlich 2021 für PS4 und PS5. Auf einer von Fans erstellten Karte könnt ihr bereits sehen, wohin euch die Reise dieses Mal führt.