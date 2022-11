Horizon-MMO angeblich in Entwicklung bei PlayStation

Nach dem großen Erfolg von Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West hat sich die Spielreihe rund um Aloy zu einem festen Bestandteil von Sonys Vorzeigetiteln etabliert. Die PlayStation-Firma und Guerrilla Games haben dementsprechend noch viel vor mit der IP.

Es ist mindestens noch eine Fortsetzung in Planung, dazu wird es außerdem ein VR-Spiel für die kommende PSVR2 mit dem Titel Horizon: Call of the Mountain geben. Gleichzeitig arbeitet Netflix an einer Serie zum Franchise. Gerüchten zufolge soll darüber hinaus nun auch ein MMO-Spiel in der Welt von Horizon in Entwicklung sein.

Treffen wir Aloy bald in ihrem eigenen Horizon-MMO?

Einem Bericht von ComicBook zufolge hat sich PlayStation mit dem Entwicklerstudio NCSoft zusammengetan, um ein MMORPG zu entwickeln, das mit der Horizon-Reihe von Guerrilla Games verknüpft ist. Die Details zu diesem potenziellen Projekt sind noch spärlich, die Wahl des Entwicklerstudios wäre aber sehr passend.

In der Vergangenheit hat das in Korea ansässige Studio an Spielen wie Guild Wars und Lineage 2 gearbeitet und verfügt deshalb über ein gewisses Maß an Erfahrung, wenn es um MMOs geht. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Gerüchte als korrekt erweisen.

Schon vor einem Monat sollen Gerüchte darüber aufgetaucht sein, dass ein Horizon-Multiplayer für PlayStation in Arbeit ist. Ob es sich bei diesem angeblichen Multiplayer-Projekt und dem MMO um ein und dasselbe handeln könnte, ist noch nicht bekannt, es wäre dennoch nicht auszuschließen.

Sony hat mit der Horizon-Marke noch viel vor

Wie es aussieht, scheint sich Sony viel Mühe zu geben, das Horizon-Franchise noch weiter auszubauen. Erst kürzlich wurde obendrein darüber berichtet, dass „Horizon Zero Dawn“ ein Remaster für die PS5 bekommen soll. Wie bei den anderen Projekten ist auch dieses bisher nur ein Gerücht.

Guerrilla und Sony müssen noch bestätigen, ob einer dieser Berichte wahr ist. Unabhängig davon klingt es danach, dass das Horizon-Franchise so schnell nicht aussterben wird.