Horizon Zero Dawn auf Netflix: The Umbrella Academy-Fans werden es lieben!

The Umbrella Academy wird um eine 4. Staffel verlängert, doch dann ist Schluss. The Umbrella Academy: Staffel 4 stellt sogleich das Finale der Serie dar und obendrein gibt es eine echte Knallermeldung für die Fans der Netflix-Serie.

Produzent und Showrunner Steve Blackman wird danach allerdings nicht die Zusammenarbeit mit Netflix beenden. Im Gegenteil wurde sein kreative Partnerschaft mit Netflix nun verlängert und ausgeweitet. Er übernimmt zum einen den Space-Thriller Orbital und zum anderen die Adaption des Videospiels Horizon Zero Dawn.

Der „The Umbrella Academy“-Macher produziert also die „Horizon Zero Dawn“-Serie für Netflix und das hört sich doch schon mal gut an?

The Umbrella Academy kommt „Horizon Zero Dawn“-Serie

Steve Blackman meint, dass „Orbital“ und „Horizon Zero Dawn“ oberflächlich sehr verschieden seien. Horizon spiele in einer Postapokalypse, über 1000 Jahre in der Zukunft, und die Sci-Fi-Serie spiele in der nahen Zukunft auf einer Raumstation.

Doch im Kern hätten die neuen Medien wohl etwas gemeinsam. Er betrachte das Ganze aus der Charakter- und World-Building-Perspektive.

„Ich tendiere zu Charakteren, die geerdet und zuordenbar sind, aber am Rande existieren. Ausreißer, die darum kämpfen, ihren Platz in einer Welt der Konformität und Struktur zu finden. Alle meine Geschichten streben danach, Erwartungen zu untergraben und einen neuen Weg zu finden, in die Welten zu blicken, die wir zu kennen glauben.“

Ist Aloy der Hauptcharakter der Serie?

Netflix und Steve Blackman geben noch mehr Infos preis. Blackman mein auf die Frage, ob Aloy nun die Hauptfigur sei, dass „Horizon Zero Dawn“ ein außerordentlich und wundervoll gefertigtes Spiel von Guerrilla Games sei, mit bemerkenswerten Charakteren, die man in der Basis der Gaming-Welt nicht oft sehe.

Insbesondere die üppige und lebendige Welt von Mensch und Maschine würde ihn faszinieren. Und die Erlösung käme in Form von Aloy, die selbst keine Ahnung davon hat, dass sie die Welt retten würde.

Also ja, Aloy „wird der Hauptcharakter in unserer Geschichte“.

Er und seine Co-Autorin Michelle Lovretta möchten die bemerkenswerte IP in eine Serie für alle Arten von Zuschauer*innen entwickeln. Es wird also eine Serie, die an die breite Masse gerichtet ist.