Netflix kündigt mit einem ersten Trailer die lang erwartete 3. Staffel der beliebten Comic-Adaption The Umbrella Academy an. Darin erlebt die schräge Superhelden-Familie eine böse Überraschung: Sie sind in einem Paralleluniversum gelandet und treffen auf ihr Ersatz-Team: Die Sparrows!

Wann kommt The Umbrella Academy Staffel 3 bei Netflix?

Die dritte Staffel geht am 22. Juni bei Netflix an den Start. Gezeigt werden alle 10 Episoden der neuen Staffel wie gewohnt auf einem Schlag.

Erste Story-Details: So geht es in Staffel 3 weiter

Die „Umbrella Academy“ von Sir Reginald Hargreeves blickt auf ein unglaubliches Zeitreise-Abenteuer zurück: Zurück ins Jahr 1963 geworfen müssen Luther alias Spaceboy (Tom Hopper), Diego alias The Kraken (David Castañeda), Allison alias The Rumor (Emmy Raver-Lampman), Klaus alias The Séance (Robert Sheehan), Vanya / Viktor alias The White Violin (Elliot Page) und Number Five alias The Boy (Aidan Gallagher) einmal mehr den Weltuntergang verhindern, was ihnen schließlich gelang.

Am Ende ihres Abenteuers kehrt die Superhelden-Familien zurück in die Gegenwart, nur um festzustellen, dass dort Hargreeves mit einer Gruppe anderer Jugendlicher wartete: The Sparrow Academy.

Umbrella Academy: Elliot Pages Figur macht die Transition in der Netflix-Serie einfach mit

Was war passiert? Scheinbar sind die Hargreeves-Geschwister der „Umbrella Academy“ durch die Zeitreise in ein Paralleluniversum gelandet und müsse feststellen, dass in der alternativen Gegenwart ihr Ziehvater andere Kinder adoptiert hatte: Zu den Sparrows gehören Marcus (Justin Cornwell), Ben (Justin H. Min), Fei (Britne Oldford), Alphonso (Jake Epstein), Sloane (Genesis Rodriguez), Jayme (Cazzie David) und Christopher als Nummer 7, ein telekinetischer Psykronium-Würfel. Dieser Würfel verfügt über unglaubliche Kräfte und dienst als Mediator der Geschwister, auch steht er ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Nach dem ersten Schock und einer kurzen Auseinandersetzung wird recht bald deutlich, dass beide Gruppen ihre Kräfte vereinen müssen, um gegen eine neue Bedrohung zu bestehen, die damit droht, alles zu zerstören.

Alle Episoden-Titel zu The Umbrella Academy Staffel 3

Inzwischen wurden die einzelnen Titel der 3. Staffel „The Umbrella Academy“ preisgegeben:

Folge 1: Meet the Family

Folge 2: World’s Biggest Ball of Twine

Folge 3: Pocket Full of Lightning

Folge 4: Kugelblitz

Folge 5: Kindest Cut

Folge 6: Marigold

Folge 7: Auf Wiedersehen

Folge 8: Wedding at the End of the World

Folge 9: Six Bells

Folge 10: Oblivion

Comic-Adaption geht in die nächste Runde

Die Vorlage für die siebenfach Emmy-prämierte Erfolgsserie von Netflix liefern die gleichnamigen Comics von Gerard Way und Gabriel Bá. Die neuen Folgen der Netflix-Serienhit basieren auf dem dritten Band Hotel Oblivion der Comic-Reihe.

Derweil hat die Arbeit an einem vierten Comic-Band bei Dark Horse begonnen, der den passenden Titel Sparrow Academy trägt. Fans dürfen sich also auf eine Fortsetzung der Serie mit einer möglichen 4. Staffel freuen.

Hier könnt ihr noch einmal den neuen Trailer im Original sehen:

