Fans des Open-World-Erfolgs Horizon Zero Dawn dürften die gestrige Gamescom Opening Night Live mit gemischten Gefühlen erlebt haben. Denn der heiß ersehnte Nachfolger Horizon Forbidden West wurde nun ganz offiziell und endgültig nach 2022 verschoben.

Am 18. Februar erscheint die Fortsetzung zu Aloys Abenteuer und landet damit nicht wie ursprünglich gehofft zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahres in den Regalen der Elektronikläden. Die Verschiebung kursierte schon seit längerem als Gerücht durch das Internet, doch erst gestern wurde sie auch vom Entwicklerstudio Guerilla offiziell bestätigt. Allerdings: Es gibt auch gute Nachrichten!

Horizon Zero Dawn läuft auf der PS5 nun in butterweichen 60FPS

Denn das Team von Guerilla hatte noch eine Überraschung parat, mit der die meisten Spieler*innen wohl nicht mehr gerechnet hätten: „Horizon Zero Dawn“, also der erste Teil, bekommt endlich ein PS5-Upgrade spendiert, mit der der Open-World-Hit nun in flüssigen 60FPS laufen soll. Kurz nach der Ankündigung bei der Gamescom Opening Night Live folgte diesbezüglich ein eigener Tweet.

Das Update ist ab sofort und vollkommen kostenlos für alle PlayStation 5-Besitzer*innen verfügbar. Vielen wäre sicherlich ein zeitnaher Release von „Horizon Forbidden West“ lieber gewesen, aber leider läuft selten alles wie geplant und die Verschiebung auf den 18. Februar ist ja doch eher milde ausgefallen. Immerhin steht nun endlich ein festes Datum!

Für die Fortsetzung müssen wir uns noch bis 2022 gedulden. © SIE/Guerrilla Games

Ohnehin dürfte das kostenlose PS5-Upgrade ein passendes Trostpflaster darstellen. Wer den Open-World-Titel noch nicht gespielt hat, kann das vor dem Release des Nachfolgers Anfang nächsten Jahres nun noch ganz in Ruhe nachholen. Und wer nochmal in die wunderschöne Welt von Aloy abtauchen will, hat ebenfalls die Gelegenheit dazu.

Egal zu welcher Partei ihr gehört, die 60FPS sind sicherlich ein lohnender Anreiz, noch einmal mit dem Bogen auf Roboter-Dino-Jagd zu gehen. Wir wünschen viel Spaß!