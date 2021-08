Horizon Forbidden West erscheint wohl nicht mehr 2021

Eigentlich ist Horizon Forbidden West für 2021 angekündigt. Bislang gibt es aber noch keinen genaue Releasetermin und verschiedene, verlässliche Quellen berichten von einer Verschiebung auf das nächste Jahr.

Horizon Forbidden West: Verschiebung auf 2022 wird wahrscheinlicher

Ob es an der Coronakrise liegt oder schlicht an Sonys-Marketingstrategie: Für „Horizon Forbidden West“ wird ein Release noch in diesem Jahr versprochen, doch obwohl nun schon der August angebrochen ist, verlieren weder der PlayStation-Konzern noch Entwickler Guerrilla Games ein deutliches Wort zum Releasetermin.

© SIE/Guerrilla Games

„Gut Ding will Weile haben“, so lautet Sonys Devise, wenn es um die eigenen Blockbuster-Kracher geht. Schon seit Jahren weisen gerade diese First-Party-Games für die PlayStation-Konsolen eine standardmäßig sehr hohe Qualität auf und kommen fast immer ohne größere Fehler auf den Markt. Ein Leitspruch, den man also als vorbildlich bezeichnen kann. Nichtsdestotrotz mehren sich die Stimmen, die nun davon sprechen, dass „Horizon Forbidden West“ noch mehr „Weile“ braucht und verschoben wird.

Eine Verschiebung vom „Horizon Forbidden West“-Release wird immer wahrscheinlicher. So berichtet der geachtete Journalist Jason Schreier im Fachmagazin Bloomberg unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen davon, dass Sony den Release des Spiels auf das erste Quartal 2022 verschiebt. Damit unterstützt dieser eine erste Meldung von Jeff Grubb, der zuvor ebenfalls über eine Release-Verschiebung berichtet hatte.

Eine offizielle Stellungnahme von Sony oder Guerrilla Games gibt es diesbezüglich nicht, jedoch genießen sowohl Schreier als auch Grubb einen Ruf als vertrauenswürdige Brancheninsider und verlässliche Quellen im Gaming-Bereich.

© SIE/Guerrilla Games

Nicht der einzige PS5-Blockbuster, der länger bräuchte

Die Zweifel am 2021er-Release von „Horizon Forbidden West“ kommen nicht von ungefähr. Zumindest im Juni sprach PlayStation-Chef Hermen Hulst noch davon, dass man sich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht sicher wäre, den gewünschten Weihnachtstermin Ende 2021 einhalten zu können.

Auch der heiß erwartete Blockbuster God of War 2 bzw. God of War Ragnarok (einen offiziellen Namen gibt es noch nicht) wurde für dieses Jahr angekündigt. Seit dem Reveal wurden jedoch bislang weder Spielmaterial oder ein genauer Releasetermin veröffentlicht. Letztendlich enthüllte Entwickler Sony Santa Monica, dass der Release auf 2022 verschoben wurde, um Top-Qualität für das Spiel sicherzustellen. Ein Anspruch, den mit hoher Sicherheit auch Guerrilla Games für „Horizon Forbidden West“ verfolgt.