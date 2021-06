Horizon Forbidden West-Release doch erst 2022?

Horizon Forbidden West sollte eigentlich noch in diesem Jahr erscheinen. Eigentlich. Nachdem gestern nun jedoch bereits God of War 2 in 2022 verschoben wurde, scheinen sich die Entwickler nicht mehr ganz so sicher zu sein, ob der angesetzte Release für PS4 und PS5 von Forbidden West für die Weihnachtszeit 2021 noch eingehalten werden kann.

Release von Horizon Forbidden West im Jahr 2021 unsicher

Was bislang so sicher klang, wurde von Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios, in einem Interview nun ein wenig relativiert. Ganz so sicher wie gedacht, ist der diesjährige Release von „Horizon Forbidden West“ nämlich doch nicht.

„Was Horizon angeht, sind wir auf dem besten Weg, den Titel zur Weihnachtszeit zu veröffentlichen. Aber das ist noch nicht ganz sicher, und wir arbeiten intensiv darauf hin, euch das so schnell wie möglich zu bestätigen.“ Hermen Hulst im PlayStation Blog

Warum ist die Veröffentlichung plötzlich gefährdet? Wie das meiste in den vergangenen Monaten hat seine Aussage etwas mit der aktuellen globalen Situation zu tun. Um auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Entwicklerteams Rücksicht zu nehmen, mussten bisweilen einige verzögernde Maßnahmen ergriffen werden.

© SIE/Guerrilla Games

So sind sowohl „God of War 2“ als auch der neue „Horizon“-Teil von Performance-Capture-Verfahren und den beteiligten Schauspieler*innen abhängig. Die Pandemie hat jedoch nicht immer möglich gemacht, dass die Aufnahmen entsprechend stattfinden konnten, was die allgemeine Entwicklung der Games gehemmt hat.

Doch es gibt hoffnungsvolle Nachrichten: Während das neue „God of War“ deshalb nun verschoben wurde, könnte „Horizon Forbidden West“ zugute kommen, dass die Arbeiten hier etwas früher begonnen haben und somit weiter fortgeschritten sind. Immerhin haben wir hiervon bereits 14 Minuten Gameplay zu Gesicht bekommen, während wir vom neuen GoW weder den endgültigen Titel noch den Inhalt kennen.