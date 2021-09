Horizon Zero Dawn: So fantastisch läuft Aloys Abenteuer in 60FPS wirklich

Während man im Laufe der gamescom 2021 zum Unmut vieler Fans die Verschiebung von Horizon Forbidden West auf den 18. Februar 2022 endlich offiziell bekanntgegeben hat, lieferten die Entwickler*innen von Guerilla gleich ein schmerzlinderndes Trostpflaster mit.

Denn der Vorgänger Horizon Zero Dawn bekam einen lang erwarteten 60FPS-Patch auf Sonys heiß begehrter PlayStation 5 spendiert. Ob der auch hält was er verspricht, und was für Verbesserungen das kostenlose Upgrade außerdem mitbringt, haben die Kollegen von DigitalFoundry herausgefunden.

Das Upgrade für Horizon Zero Dawn: Wie stabil sind die 60FPS?

In ihrem Video werfen Alex Battaglia und John Linneman nicht nur einen Blick darauf, was das Upgrade genau kann, sondern auch, wie flüssig die versprochenen 60FPS wirklich laufen. Demnach schaltet der Patch die höhere Framerate auf der PS5 einfach frei und nutzt die Abwärtskompatibilität, denn eine offizielle PS5-Version von „Horizon Zero Dawn“ gibt es nicht.

Wie Alex im Video erklärt, löscht das Upgrade die Möglichkeit zum Wechsel zwischen Performance- und Auflösungsmodus und läuft stattdessen nur noch im Auflösungsmodus. Dieser habe sich schon damals dem Checkerboard-4k-Rendering bedient, und tue dies nun immer noch.

Von der Performance sind die beiden extrem begeistert. Die 60FPS werden konstant eingehalten, wodurch das Spiel extrem flüssig wirkt und die höhere Auflösung noch besser zur Geltung kommt. Nur ein einziges Mal fällt die Performance auf 50FPS, nämlich in den ersten vier Minuten während einer Zwischensequenz, die auch der PS4 schon Probleme bereitet hat. Ansonsten erlebte Alex keinen einzigen Framedrop mehr.

Neben der nun butterweichen Bildrate bringt das Upgrade aber wie erhofft auch deutlich kürzere Ladezeiten mit sich. Auf der PlayStation 5 ist das Spiel nach dem Starten der Anwendung innerhalb von 30 Sekunden spielbereit, auf der PS4 hat das noch eine volle Minute gedauert. Auch das Aufploppen von Texturen habe sich mit dem Patch verabschiedet.

Zwar wären Fans zurecht enttäuscht, wenn das angekündigte Upgrade nicht hält, was es verspricht. Trotzdem ist es beruhigend zu sehen, dass man die Erwartungen mit dem 60FPS-Patch einhalten konnte. Damit lohnt sich ein (erneuter) Ausflug in Aloys Welt nun noch mehr als zuvor.