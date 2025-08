HORI Piranha Plant Kamera für Switch 2 bringt Mario-Charme ins Spielsetup

Die neueste Ergänzung für dein Nintendo Switch 2 Setup ist hier: die offizielle HORI Piranha Plant Kamera. Diese Webcam in Form einer Piranha-Pflanze bietet nicht nur ein einzigartiges Design, sondern auch überraschende Funktionalität. Aktuell gibt es diese Kamera für nur 39,99 €, was einem Rabatt von 33 % gegenüber dem ursprünglichen Preis von 59,99 € entspricht. Wenn du schon immer einmal Freunde durch das Maul eines Mario-Schurken sehen wolltest, dann ist jetzt deine Chance.

Funktionen und Kompatibilität

Welche technischen Details bietet die Piranha Plant Kamera? Die Kamera unterstützt einen Video-Output von 30fps mit einer Auflösung von 640 x 480 und einem Betrachtungswinkel von 85 Grad. Dank ihres flexiblen Halses kannst du die Kamera in verschiedenen Positionen platzieren, während das Maul der Pflanze als Datenschutzverschluss dient. Sie wird über USB-C angeschlossen und kommt mit einem gewichteten Standfuß und einem Adapter, sodass du sie auf deinem Switch 2, Fernseher oder Schreibtisch montieren kannst.

Wie lässt sich die Kamera in der Praxis nutzen? Die Piranha Plant Kamera ist voll kompatibel mit den Online-Chat-Funktionen der Switch 2. Du kannst sie für Videoanrufe während des Spielens nutzen oder in unterstützten Spielen mit Videofunktionen verwenden. Ob beim Pokémon-Tausch mit Freunden, beim Teambuilding in Splatoon 4 oder bei Strategiediskussionen in Mario Party Superstars 2 – dein Gesicht ist immer im Mittelpunkt, und das aus einem Blumentopf.

Warum du die Kamera lieben wirst

Ist die Piranha Plant Kamera wirklich notwendig? Notwendig? Vielleicht nicht. Aber auch das Verkleiden als Mario in Animal Crossing oder das Sammeln von 42 Joy-Con-Farben ist nicht notwendig, und dennoch machen wir es. Die Kamera ist eine Mischung aus Webcam und Sammlerstück, voll von Nintendo-Charme.

Welche kreativen Möglichkeiten eröffnet die Kamera? Sie bietet dir die Möglichkeit, während des Spielens auf Switch 2 Videoanrufe zu tätigen, Reaktionsvideos mit dem Maul der Pflanze als witzigem Filter aufzunehmen oder sie einfach als Dekoration neben deinem Mario Kart-Lenkrad zu platzieren. Wenn du bereits tief im Nintendo-Universum verwurzelt bist, könnte dies die lustigste kleine Ergänzung zu deinem Schreibtisch seit dem Nendoroid Pikachu sein.

Ergänze dein Setup

Welche weiteren Accessoires passen zu deinem Switch 2 Setup? Wenn du dein Switch 2 Setup aufrüsten möchtest, kannst du die Piranha Plant Kamera mit dem 8BitDo Wireless Controller für N64 Online oder dem Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe von HORI kombinieren. Oder schau dir unsere Empfehlungen für die besten Nintendo Switch 2 Accessoires an, um dein Setup vollständig zu optimieren.

Was denkst du über diese skurrile Webcam? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen!