Hollow Knight Silksong – Verdrehte Knospe: Segen oder Fluch?

In Hollow Knight: Silksong, dem mit Spannung erwarteten Nachfolger des gefeierten Metroidvania-Titels Hollow Knight, gibt es viele Geheimnisse zu entdecken. Eines der faszinierendsten Elemente im Spiel ist die Verdrehte Knospke (Twisted Bud), ein besonderer Gegenstand, der sowohl Fluch als auch Segen sein kann.

Wo finde ich den Verwunschenen Knospe?

Wie gelangst du zur Verdrehten Knospe? Der Verwunschene Knospe befindet sich in einem abgesperrten Raum in der nordwestlichen Ecke von Bilewater. Um dorthin zu gelangen, kannst du entweder über den Sünderpfad gehen oder durch ein geheimes Loch von den Flüsternden Gewölben aus hinabsteigen. Sobald du unten angekommen bist, folge den Weinranken und dem weinenden Geräusch, um die Knospe auf einem Podest zu finden.

Die genaue Lage ist durch einen silbernen Ring markiert. Falls du es bis in Akt 3 des Spiels noch nicht geschafft hast, keine Sorge – du kannst die Verdrehte Knospe immer noch einsammeln.

Wie nutzt du die Verdrehte Knospe?

Welche Effekte hat die Verdrehte Knospe? Um die Verdrehte Knospe zu nutzen, musst du zunächst die Riten der Pollip-Quest für Greyroot in Shellwood abschließen. Sobald du alle sechs Pollips gesammelt hast, schaltest du die Riten der Wiedergeburt-Quest frei, in der Greyroot dich mit der Knospe infiziert.

Die Verdrehte Knospe hat einige bedeutende Auswirkungen auf dein Spiel:

Er entfernt dein Wappen, sodass du keine Werkzeuge ausrüsten kannst.

Er schränkt deine Seide stark ein, was das Heilen erschwert.

Du bist an das Bewegungsset des Hexenwappens gebunden.

Wie entfernst du die Verdrehte Knospe?

Wie wirst du die Verdrehte Knospe wieder los? Um die Verdrehte Knospe zu entfernen, benötigst du die Infektionsoperation-Quest. Bevor du die Riten der Wiedergeburt-Quest beginnst, stelle sicher, dass du 260 Rosenkränze in Form von Rosenkranzschnüren besitzt. Nach der Infektion wachst du in der Kapelle der Hexe auf und kannst entweder in das obere Marrow oder zurück in das Shellwood gelangen.

Um die Infektionsoperation zu erhalten, musst du Yarnaby in Greymoor aufsuchen. Folge dem Weg zur Kapelle des Sensenmannes und nimm den oberen linken Durchgang, um Yarnabys Tür zu erreichen. Klopfe an und sie wird dir die Quest geben. Danach geht es zu den Sündern auf dem Sünderpfad, um Stahlstacheln von Crull und Benjin zu erwerben.

Der Weg zum Hexenwappen

Welche Belohnung erhältst du nach der Entfernung? Nachdem du die Stahlstacheln bei Crull und Benjin erworben hast, kehre zu Yarnaby zurück, um die Verdrehte Knospe entfernen zu lassen und das Hexenwappen zu erhalten. Dieses Wappen verändert deine Heilungsmechanik: Anstatt dich direkt zu heilen, setzt es Wurzeln frei, die Feinde treffen müssen, um Heilung zu erzielen.

Die Verdrehte Knospe bietet dir die Möglichkeit, ein einzigartiges Spielerlebnis zu erkunden, indem du dich den Herausforderungen stellst, die er mit sich bringt, oder indem du die Belohnungen der Entfernung genießt. Welche Entscheidung wirst du treffen? Teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit!