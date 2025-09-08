Hollow Knight Silksong – So farmst du 3.500 Rosaries pro Stunde effizient

Das neue Abenteuer in Hollow Knight: Silksong bietet dir eine spannende Möglichkeit, dich in der Welt von Pharloom zu verlieren. Als Hornet, die ehemalige Prinzessin des gefallenen Königreichs Hallownest, begibst du dich auf ein Abenteuer in einer mysteriösen neuen Region voller einzigartiger Feinde, herausfordernder Bosse und komplexer Umgebungen. Doch wie steht es mit dem Farmen von Ressourcen wie Rosaries, um deine Fähigkeiten zu verbessern?

Effizientes Farmen von Rosaries

Wie kannst du effektiv Rosaries farmen? In Hollow Knight: Silksong gibt es eine Methode, die es dir ermöglicht, bis zu 3.500 Rosaries pro Stunde zu sammeln. Diese Methode ist besonders hilfreich, wenn du durch Bosse, Umweltgefahren oder andere Feinde viele Rosaries verloren hast. Im zweiten Akt des Spiels, in den Choral Chambers, kannst du diese wertvolle Ressource sicher und effizient farmen.

Nachdem du die Karte gekauft hast, gehe nicht sofort nach oben, sondern nach rechts und erklimme die rechte Seite, um zur First Shrine-Struktur im oberen rechten Bereich zu gelangen. Dort kannst du die Glocke mit dem Seidenspeer befreien und auf der Bank ausruhen. Dies eröffnet dir die Möglichkeit, die Ventrica-Systeme zu nutzen, um sicher zwischen Bone Bottom, Bellhart und anderen Orten zu reisen.

Die Farmmethode im Detail

Wie funktioniert die Farmmethode in den Choral Chambers? Von der Bank oder dem Sitzplatz außerhalb in Songclave läufst du nach links, springst auf die Plattformen und sprintest den Korridor hinunter, um drei große aufeinanderfolgende Feinde zu finden. Diese Gegner sind leichter zu besiegen, als es scheint, besonders mit dem Sprintangriff des Reaper Crests. Jeder von ihnen lässt 32 Rosaries fallen, was insgesamt 96 Rosaries alle anderthalb Minuten ergibt.

Du kannst die Geschwindigkeit des Farmens erhöhen, indem du die Fußkettchen aus dem Weavenest im Far Fields nutzt, die deine Sprintgeschwindigkeit auf Kosten von Seide erhöhen. Am Ende des Korridors wartet der Boss, den du besiegen musst, um das Gebiet abzuschließen. So kannst du Rosaries farmen und den Boss gleichzeitig herausfordern, um deine Ressourcen zu maximieren.

Strategien zur Nutzung von Rosaries

Was kannst du mit überschüssigen Rosaries anfangen? Wenn du genug Rosaries gesammelt hast, kannst du diese beim Bellhart-Händler in Rosary Threads investieren. So vermeidest du, dass du an schwer erreichbaren Bänken in entfernten Gebieten ohne genügend Währung landest, um dich auszuruhen.

Die Möglichkeit, Rosaries sicher zu farmen und strategisch zu nutzen, bietet dir einen erheblichen Vorteil im Spiel. Du kannst dich ganz auf das Erkunden und Kämpfen konzentrieren, ohne dir über fehlende Ressourcen Gedanken machen zu müssen.

Was hältst du von dieser Farmmethode? Teile deine Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren!