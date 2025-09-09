Hollow Knight: Silksong – Lösung für die Great Taste of Pharloom Quest entdeckt

In Hollow Knight: Silksong ist die Quest Great Taste of Pharloom eine der aufwendigsten Missionen, die du im Spiel bewältigen kannst. Um den Meister von Loyal Mergwin im Speisesaal der Choral Chambers zu füttern, musst du fünf einzigartige Gegenstände aus dem gesamten Königreich sammeln. Dies erfordert eine ausgiebige Erkundung und die meisten der Bewegungsfähigkeiten des Spiels.

Die notwendigen Gegenstände finden

Wo findest du das Mossbeereneintopf? Der Mossbeereneintopf ist der erste Gegenstand, den du einsammeln musst. Um ihn zu erhalten, musst du die Moosdruidin in Mosshome im Marrow aufsuchen. Wahrscheinlich musst du zuvor ihre Beerenpflück-Quest abschließen und drei Mossbeeren finden. Wenn du diese Quest noch nicht gemacht hast, empfiehlt es sich, eine Anleitung zu konsultieren.

Wo kannst du Vintage Nektar kaufen? Der nächste Gegenstand, Vintage Nektar, ist bei Creige im Halfway House in Greymoor zu bekommen. Er kostet 480 Rosenkränze. Nachdem du bezahlt hast, öffnet Creige seinen Keller, wo du die Nektarflasche holen kannst. Doch Vorsicht: Im Keller erwartet dich ein Kampf gegen rote Ameisen, die durch die Wände brechen. Stelle sicher, dass du gut vorbereitet bist, bevor du den Kampf beginnst.

Pickled Muckmaggot und Crustnut

Wie kommst du an das Pickled Muckmaggot? Um das Pickled Muckmaggot zu erhalten, musst du den in Ungnade gefallenen Chefkoch Lugoli im Sinner’s Road Gebiet besiegen. Um die Arena zu betreten, benötigst du den Faydown Mantel (Doppelsprung). Der Eingang befindet sich oberhalb des Halfway House in Greymoor. Du musst die rechte obere Passage nehmen und den Aufzug aktivieren, um eine Abkürzung zu schaffen. Der Bosskampf erfordert Geschick, da du seinen Maggotbällen ausweichen und im richtigen Moment angreifen musst.

Wie findest du das Crustnut? Der Crustnut ist schwer zu erreichen und erfordert die Clawline-Fähigkeit. Diese erhältst du im rechten Bereich der Underworks. Der Bereich ist zugänglich über Whiteward, nachdem du den weißen Schlüssel gefunden hast, oder über die Whispering Vaults. Der Crustnut befindet sich in der Sands of Karak Region, die über das Pinstress-Ballon zugänglich ist. Der Weg dorthin ist voller anspruchsvoller Plattform-Herausforderungen, also sei auf einige Versuche vorbereitet.

Der Weg des Kuriers

Wie erreichst du den Kurier-Rasher? Der Kurier-Rasher erfordert ein wenig Vorbereitung. Zunächst musst du die My Missing Courier Quest annehmen und Courier Tipp in Bellhart finden. Anschließend musst du auch seinen Bruder, Courier Pill, in Sinner’s Road retten. Beide Kuriere sind notwendig, um den Rasher zu transportieren. Der eigentliche Transport erfordert Geschwindigkeit und Geschick, da du auf dem Weg zum Speisesaal in den Choral Chambers weder zu viel Zeit verlieren noch Schaden nehmen darfst. Hilfsmittel wie der Flohsaft und die Seiden-Anklets können dir den entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil verschaffen.

Der Lohn für deine Mühen

Was erhältst du nach Abschluss der Quest? Nachdem du alle Zutaten erfolgreich geliefert hast, bereitet Loyal Mergwin das Gericht für seinen Meister zu. Als Belohnung öffnet sich ein Container neben ihm, in dem du etwas Blassöl findest, das zur Aufwertung deiner Nadel dient. Wenn dies deine zweite Aufwertung ist, musst du zusätzlich 500 Rosenkränze bezahlen, aber der Kraftzuwachs ist jede Mühe wert.

Was denkst du über die Herausforderungen und Belohnungen der Great Taste of Pharloom Quest? Teile deine Meinung in den Kommentaren!