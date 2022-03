Hogwarts Legacy bekommt wohl kein kostenloses Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S

Hogwarts Legacy ist nicht nur für Harry Potter-Fans eins der Most-Wanted-Spiele des Jahres. Erst letzte Woche gab es in der State of Play erstes Gameplay zu sehen und seitdem wissen wir, was wir von dem Open World-Abenteuer erwarten dürfen.

Aber jetzt gibt es ein vermeintlich negatives Zeichen, dass die Vorfreude etwas dämpfen könnte. Denn „Hogwarts Legacy“ bekommt voraussichtlich kein kostenloses Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S.

Vielleicht müsst ihr Hogwarts Legacy doppelt kaufen

Wo kommen die Zweifel her? Bei mehreren Händlern, wie Best Buy oder GAME (via VGC), wurden die Produktseiten für Hogwarts Legacy angepasst. Demnach kosten dort die Versionen für die Current Gen umgerechnet 70 Euro und die für die Last-Gen nur 60 Euro. Das Artwork der Box für die Xbox-Version bei GameStop macht ziemlich deutlich, dass kein kostenloses Upgrade möglich sein wird.

Die Xbox-Hüllen machen es ziemlich deutlich: Ihr bekommt nur eine der beiden Versionen. ©Warner Bros./PlayCentral.de-Bildmontage

Auf den offiziellen Seiten und den Stores der Konsolenhersteller fehlen ebenfalls Hinweise auf ein kostenloses Upgrade. Normalerweise würde bei der Xbox irgendwie ein Vermerk stehen, dass Smart Delivery angeboten wird und somit egal welche Version ihr habt immer die zu eurer Konsole passende installiert wird.

Im PlayStation Store gibt es bisher auch keine Anzeichen dafür, dass ihr beide Versionen des Spiels mit einem Kauf bekommt. Falls ihr also geplant habt, auf der alten Konsole zu starten und dann irgendwann noch umzusteigen, dann werdet ihr wahrscheinlich doppelt zur Kasse gebeten.

Eine offizielle Ankündigung seitens Warner Bros. gibt es noch nicht. Es könnte sein, da die Last-Gen-Version zehn US-Dollar günstiger ist, dass es ein kostenpflichtiges Update geben wird. Aber solange sich der Publisher nicht dazu äußert, bleibt es bei Spekulationen.

„Hogwarts Legacy“ soll Ende des Jahres für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.