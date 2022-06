Hideo Kojimas neues Horrorspiel heißt angeblich Overdose

Death Stranding-Director Hideo Kojima soll schon länger an einem neuen Spiel arbeiten. Jetzt gibt es einen Leak dazu. Der verrät womöglich bereits den Titel des Spiels und eine kleine Sequenz daraus. Ansonsten bleiben die Informationen aber spärlich gesät, was sich mit etwas Glück allerdings bald ändern könnte.

Overdose von Hideo Kojima: Kein Death Stranding 2?

Darum geht’s: Der Brancheninsider, Journalist und meist gut informierte Leaker Tom Henderson schreibt, er habe Gameplay-Material aus dem nächsten Spiel von Hideo Kojima gesehen. Den kennt ihr vielleicht von „Metal Gear Solid“ oder „Death Stranding“. Der neue Titel soll ein Horrorspiel werden, aber das Material wurde nicht geteilt.

Heißt es Overdose? Laut Tom Henderson sehen wir in dem Gameplay-Material eine Person in einem blauen Kleid, die von Margaret Qualley gespielt wird. Richtig, genau die hat auch schon in „Death Stranding“ die Figur Mama verkörpert. Aber nichtsdestotrotz scheint es sich bei diesem Titel nicht um „Death Stranding 2“ zu handeln, sondern um „Overdose“.

Hideo Kojima bestraft Norman Reedus für Leak zu Death Stranding 2

Das ist zu sehen: Offenbar bewegt sich die Spielfigur im neuen Hideo Kojima-Spiel „Overdose“ durch dunkle Korridore und hält eine Taschenlampe in der Hand. Am Schluss soll es einen kurzen Schockmoment samt Game Over-Bildschirm geben. Während das Gameplay wohl aus der Third Person-Perspektive spielbar war, besteht angeblich auch die Möglichkeit, zur First Person-Sicht zu wechseln.

Wann erfolgt der Reveal? Da wir noch nicht einmal genau wissen, ob die Informationen von Tom Henderson stimmen, gibt es auch keine gesicherten Informationen zu einer Enthüllung. Aber die Chancen stehen gut, dass wir nicht mehr allzu lange auf eine Ankündigung von Overdose warten müssen. Hideo Kojima soll kürzlich erst mit dem Summer Game Fest-Host Geoff Keighley gesprochen und auch mit Microsoft verhandelt haben. Eventuell bekommen wir „Overdose“ also bereits morgen oder am 12. Juni beim Xbox & Bethesda Showcase zu Gesicht.

Was haltet ihr davon, wie klingt das für euch? Was für ein Spiel wünscht ihr euch von Hideo Kojima? Schreibt es uns in die Kommentare.