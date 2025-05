Hideo Kojima wünscht sich mehr Kontroversen für Death Stranding 2-Release 2025

Hideo Kojima, der bekannte Spieleentwickler, sorgt mit seiner ungewöhnlichen Herangehensweise an Videospiele immer wieder für Gesprächsstoff. Nach dem großen Erfolg von „Death Stranding“ erscheint nun bald der Nachfolger „Death Stranding 2: On the Beach“. Doch Kojima, bekannt für seine avantgardistischen Spiele, wünscht sich mehr Kontroversen rund um das neue Spiel.

Warum wünscht sich Hideo Kojima mehr Kritik?

Was motiviert Kojima zu dieser ungewöhnlichen Aussage? Der Spieldesigner liebt es, mit seinen Spielen Diskussionen zu entfachen. Laut Kojima sind die frühen Testergebnisse für „Death Stranding 2“ überwältigend positiv, was ihm jedoch missfällt. Er erklärte in einem Interview mit Edge Magazine, dass er es schätzte, wie das erste „Death Stranding“ die Meinungen spaltete. Vier von zehn Testspielern mochten es, während sechs es hassten, und genau das war sein Ziel.

Für Kojima ist es wichtig, dass seine Spiele nicht nur auf breite Zustimmung stoßen. „Sony ist natürlich erfreut, aber ich wünschte, ich wäre etwas kontroverser“, erklärt er. „Blockbusterfilme brauchen eine Zustimmungsrate von 80 Prozent – ich möchte keine solchen Spiele machen. Ich bin nicht daran interessiert, die breite Masse anzusprechen oder Millionen von Exemplaren zu verkaufen.“

Die Entwicklung von Death Stranding 2

Wie hat sich die Entwicklung des Spiels gestaltet? „Death Stranding 2: On the Beach“ ist seit Mai 2022 in der Entwicklung, und Kojima hat die ursprüngliche Story überarbeitet, um den Einfluss von COVID-19 widerzuspiegeln. Der Fokus liegt nicht nur auf neuen Charakteren wie Tomorrow, Rainy und Neil, sondern auch auf bekannten Figuren aus dem ersten Teil wie Sam Porter Bridges, Fragile und Higgs.

Kojima hat sein Team mit altbewährten Kräften wie dem Künstler Yoji Shinkawa und dem Komponisten Ludvig Forssell verstärkt, um die einzigartige Atmosphäre zu bewahren. Die Veröffentlichung des Spiels ist für den 26. Juni 2025 auf der PlayStation 5 geplant, wobei eine spätere Xbox-Version nicht ausgeschlossen ist.

Die Herausforderung für Kojima Productions

Wie vereint Kojima seine künstlerischen Ambitionen mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten? Trotz seines Wunsches, kontroverse Spiele zu schaffen, ist Kojima sich seiner Verantwortung als Studioleiter bewusst. „Natürlich kann ich mir keinen Misserfolg leisten“, sagt Kojima. „Ich muss auf mein Studio, meine Mitarbeiter und unser Produktionsbudget achten. Aber im Wesentlichen möchte ich nichts nachahmen, was es bereits gibt. Ich möchte etwas Neues schaffen.“

Die Herausforderung besteht darin, ein Spiel zu entwickeln, das sowohl künstlerische Ansprüche erfüllt als auch kommerziell erfolgreich ist. Die ersten Previews, die am 8. Mai 2025 veröffentlicht wurden, loben die verbesserten visuellen Effekte und das tiefgründige Gameplay.

Die Erwartungen an Death Stranding 2

Wie stehen die Chancen, dass „Death Stranding 2“ die Spieler begeistert? Trotz Kojimas Wunsch nach mehr Kontroversen scheinen die bisherigen Rückmeldungen vielversprechend. Die Kritiker loben die visuelle Pracht und die narrative Tiefe des Spiels. Ob es jedoch die Kritiker des ersten Teils überzeugen kann, bleibt abzuwarten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Death Stranding 2“ mit Spannung erwartet wird. Die Spieler dürfen gespannt sein, ob Kojima erneut die Gaming-Welt revolutionieren kann. Was denkst du über Kojimas Herangehensweise? Teile deine Meinung in den Kommentaren!