Hasbro: Neue Figuren aus der Reihe Marvel Legends vorbestellbar

Auch zwei Jahre nach dem Kinostart von „Avengers: Endgame“ wird es bei Marvel nicht langweilig. Letzten Freitag lief auf Disney Plus die letzte Folge der neuen Serie The Falcon and the Winter Soldier, im Juni startet außerdem das Spin-off zum beliebten Schurken Loki.

Passend dazu hat Hasbro nun einige neue Figuren aus der Reihe Marvel Legends angekündigt, unter denen sich einige der beliebten Serienhelden befinden.

Hasbro: Figuren von Marvel Legends vorbestellbar

Erscheinen sollen die neuen Figuren am 31. August 2021, vorbestellen könnt ihr sie bereits jetzt über den Onlineshop von Zavvi. Diese sieben Charaktere stehen euch dabei zur Auswahl:

Alle Figuren werden circa 15 Zentimeter groß sein. Der Preis beläuft sich auf rund 24 Euro. Hasbro schafft dabei noch einen besonderen Anreiz für alle Sammelfreudigen, das Set zu vervollständigen: ein „Build-A-Figure“-Konzept. Jeder Charakter bringt ein zusätzliches Bauteil mit sich, das ihr braucht, um die Flügel von Sam Wilson beziehungsweise Captain America nachzubauen.

© Hasbro/Marvel

Die Figuren sind aber allesamt einzeln erhältlich, sodass ihr euch trotzdem aussuchen könnt, ob ihr einen bestimmten Charakter oder gleich die ganze Reihe haben möchtet. Optisch sind sie an das Film- und Serienuniversum von Marvel angelehnt, weshalb auch Ähnlichkeiten zu den Schauspieler*innen sehr gut erkennbar sind.

Marvel weiterhin hoch im Kurs

Im Herbst soll es außerdem einen neuen Kinofilm von Marvel geben. Der erste Trailer von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings verspricht jedenfalls ordentlich Action. Auch ein vierter Film zu Captain America soll sich bereits in Entwicklung befinden und an die Geschehnisse von „The Falcon and the Winter Soldier“ anknüpfen.