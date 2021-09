Marvel: Neuer, elektronischer Spider-Man-Helm ist ein Traum für alle Cosplay-Begeisterten

Marvel und Hasbro produzieren einen neuen, elektronischen Helm zum allseits beliebten Superhelden Spider-Man. Und Obacht: aufgrund der technischen Features ist es nicht einfach nur ein regulärer Helm zum Anziehen. Er hält die eine oder andere Überraschung bereit, die insbesondere bei Cosplay-Künstler*innen Eindruck schinden dürfte.

Marvel Legends: Avengers Endgame – Iron Spider

Ganz frisch enthüllt und noch gar nicht auf dem Markt: der neue Helm der „Marvel Legend“-Reihe hat es in sich. Er lehnt sich vom grundlegenden Design her an Spider-Man aus „Avengers: Endgame“ an, kommt mit einer elektronischen LED-Beleuchtung und ist ein richtiger Helm zum Anziehen (also keine Maske oder dergleichen).

Zu den bemerkenswerten Features zählt die Tatsache, dass die Augen in verschiedenen Farben aufleuchten können – einmal in Rot und einmal in Blau. Doch insgesamt verfügt der Helm über sechs verschiedene Lichteinstellungen.

Das technische Upgrade passt perfekt, das wir rein optisch erkennen, denn immerhin hat Tony Stark unserer freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft in Endgame bereits das eine oder andere technische Detail mit auf den Weg gegeben. Und nun können wir unseren Spaß haben mit dem Iron Spider. Es ist zwar nicht exakt so wie im Film, aber immerhin gelingt die Illusion ein wenig.

Der Helm erscheint hierzulande am 31. März 2022 und wird zum aktuellen Zeitpunkt bereits bei Zavvi im Vorverkauf angeboten. Der Preis beläuft sich auf 127,99€.

© Marvel/Hasbro

Für wen ist der Helm geeignet? Es handelt sich hierbei um Premium-Merchandise, das ideal für Cosplay-Zwecke geeignet ist. Hasbro bewirbt es sogar als Roleplay-Helm, der in einer 1-zu-1-Umsetzung zu euch nach Hause kommt. Und wenn ihr Sorge habt, dass er euch nicht passt, gibt es sogleich Entwarnung. Der Hersteller verbaut eine justierbare Anpassung, sodass der Helm „den meisten erwachsenen Personen passen“ solle.

Würdet ihr euer Spidi-Cosplay so aufwerten wollen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!