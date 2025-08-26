Halo trifft Helldivers 2 – ODST-Ausrüstung im neuen Warbond-Crossover verfügbar

Helldivers 2 hat sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2024 zu einem der spannendsten Koop-Shooter der letzten Jahre entwickelt. Die Mischung aus intensivem Third-Person-Kampf und teamorientiertem Gameplay bietet eine Erfahrung, die sowohl chaotisch als auch lohnend ist, wenn alle Teile perfekt zusammenpassen. Diese Spannung zwischen Disziplin und Chaos hat eine engagierte Community angezogen.

In diese dynamische Welt tritt nun eine aufregende Zusammenarbeit ein, die zwei beliebte Universen miteinander verbindet. Die legendären Orbital Drop Shock Troopers (ODST) aus Halo finden in Helldivers 2 durch eine spezielle Warbond-Veröffentlichung Einzug. Doch es handelt sich hierbei nicht nur um ein kosmetisches Crossover, sondern auch um die Integration echter Waffen aus ODST.

Die Bedeutung des ODST Warbonds

Was macht den ODST Warbond so besonders? Der ODST Warbond ist Teil eines speziellen legendären Crossover-Events zwischen Halo ODST und Helldivers 2. Im Gegensatz zu anderen Warbonds, die mit einem Premium-Token erworben werden können, erfordert dieser einen direkten Kauf mit In-Game-Super-Credits. Der Preis beträgt 1.500 Super-Credits, und dies ist der einzige Weg, um Zugang zu erhalten.

Diese Zusammenarbeit passt perfekt in das Helldivers-Universum. Sowohl die ODST-Truppen als auch die Helldivers sind Elite-Soldaten, die in feindliches Territorium abspringen und nur mit Teamarbeit überleben. In Helldivers 2 wird das klassische ODST-Silhouette in den visuellen Stil des Spiels übertragen, während die Halo-Identität erhalten bleibt.

Freischalten der ODST-Ausrüstung in Helldivers 2

Wie erhältst du die ODST-Ausrüstung? Das Freischalten der ODST-Ausrüstung in Helldivers 2 erfordert mehr als nur den Kauf des Warbonds. Auch nach dem Kauf des legendären Warbonds mit Super-Credits musst du dich durch seine Seiten mit Warbond-Medaillen arbeiten. Das bedeutet, dass die Rüstung und Waffen nach dem Kauf nicht sofort verfügbar sind.

Um den ODST Warbond freizuschalten, musst du zuerst die 1.500 Super-Credits sammeln. Diese kannst du durch das Plündern von Interessenspunkten in der Galaxie oder durch einen direkten Kauf im In-Game-Store verdienen. Bei Standard-Warbonds gibt es normalerweise Super-Credit-Belohnungen auf jeder Seite, aber für den legendären ODST Warbond gibt es keine solchen Belohnungen.

Der Erwerb von Warbond-Medaillen

Wie sammelst du Warbond-Medaillen? Warbond-Medaillen sind erforderlich, um die Seiten des ODST Warbonds freizuschalten. Diese Medaillen erhältst du durch das Abschließen von Missionen, das Erfüllen von Major Orders und das Erkunden von Interessenspunkten. Jede Seite eines Warbonds ist um ein Loadout strukturiert, das Rüstung, Helme, Umhänge, Waffen und kosmetische Hintergründe enthält.

Die meisten Medaillen erhältst du durch Major Orders, die serverweite Ziele sind und mehrere Tage zur Fertigstellung benötigen. Einfachere Missionen bieten eine solide Menge an Medaillen, und das Abschließen schwierigerer Missionen bringt zusätzliche Medaillen. Persönliche Aufträge sind tägliche Missionen, die einfach allein abgeschlossen werden können und fast immer 15 Medaillen als Belohnung bieten.

Zusammengefasst ist der ODST Warbond ein zweistufiger Prozess: Zuerst sicherst du dir die 1.500 Super-Credits, um den Warbond freizuschalten, und dann arbeitest du dich stetig durch die Seiten mit in-game verdienten Warbond-Medaillen. Durch das normale Spielen und die Teilnahme an Major Orders kannst du schließlich vollständig in der ODST-Ausrüstung in den Kampf ziehen.

