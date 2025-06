Halo Infinite-Sequel enttäuscht Fans – Story im Buch statt als DLC fortgesetzt

Die Ankündigung eines neuen Halo Infinite-Sequels hat eine Welle der Enttäuschung unter den eingefleischten Fans ausgelöst. Seit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2021 gab es Hoffnungen und Gerüchte über eine Erweiterung der Geschichte, doch die neuesten Entwicklungen haben viele überrascht. Anstatt eines DLCs, das die Geschichte im Spiel fortsetzt, wird die Handlung in einem neuen Buch fortgeführt, was bei vielen Spielern auf Kritik stößt.

Die Erwartungen der Fans

Warum sind die Fans unzufrieden? Seit der Veröffentlichung von Halo Infinite haben sich die Spieler eine Erweiterung in Form eines DLCs gewünscht, um die noch offenen Handlungsstränge im Spiel weiterzuführen. Die Ankündigung, dass die Geschichte in einem Buch namens „Halo: Edge of Dawn“ fortgesetzt wird, hat viele Fans enttäuscht, da sie sich eine interaktive Fortsetzung im Spiel gewünscht hatten.

Die Halo-Reihe, ein unverzichtbarer Bestandteil der Xbox-Geschichte, hat sich seit ihrer Einführung stark verändert. Bungie, das ursprüngliche Entwicklerstudio, übergab die Zügel an 343 Industries, welches sich mittlerweile in Halo Studios umbenannt hat. Obwohl Halo 4 als gelungene Neuerfindung der Serie galt, stieß Halo 5 auf gemischte Reaktionen. Halo Infinite sollte die Serie erneut beleben, doch der Start war holprig.

Die Geschichte in Buchform

Worum geht es in „Halo: Edge of Dawn“? Das Buch setzt die Geschichte von Halo Infinite fort, wobei der Master Chief erneut im Mittelpunkt steht. In der Handlung des Buches kämpft der Master Chief gegen die Banished auf Zeta Halo, begleitet von einem neuen KI-Gefährten und dem treuen Piloten Fernando Esparza. Dabei stößt er auf einen jungen Sanitäter, der möglicherweise das Geheimnis dieser alten Ringwelt entschlüsseln kann.

Viele Fans sind enttäuscht, dass die Geschichte in einer anderen Medienform weitergeführt wird. Die Halo-Reihe hat zwar eine lange Tradition von Büchern, doch entscheidende Story-Elemente abseits der Spielewelt zu erleben, wird von vielen als problematisch empfunden. Die Entscheidung, die Geschichte in Buchform fortzusetzen, wird von einigen als „narrativer Selbstmord“ bezeichnet.

Ungewisse Zukunft der Spielreihe

Was bedeutet das für die Zukunft von Halo? Derzeit ist unklar, wann das nächste Halo-Spiel erscheinen wird. Auch die Rückkehr des Master Chief-Darstellers Steve Downes steht in Frage, da er derzeit im Streik gegen die Videospielindustrie ist. Die Fans sind besorgt über die Entwicklung der Serie und die Richtung, in die sie sich bewegt.

Die Halo-Reihe hat immer wieder neue Wege beschritten, doch die jüngsten Entwicklungen sorgen für Unmut unter den Anhängern. Die Entscheidung, zentrale Handlungselemente aus dem Spiel in Bücher zu verlagern, wirft Fragen über die zukünftige Ausrichtung der Serie auf.