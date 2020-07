GTA Online – Jetzt zuschlagen: Rabatte auf Laserwaffen, Autos und Arenafahrzeuge

Wie in jeder Woche bietet Rockstar Games auch dieses Mal zahlreiche Annehmlichkeiten, die sich direkt mit einem Login in GTA Online auszahlen. Es winken doppelte GTA$ und RP im Zerstörungsrennen Arena War und in Überlebenskämpfen. Zudem solltet ihr nicht die Rabatte auf Laserwaffen und Fahrzeuge sowie weitere Goodies verpassen.

GTA Online-Update: Dildo-Kollektion erweitert, Wiedersehen mit Nico Bellic in Liberty City?

Am Glücksrad befindet sich diese Woche übrigens der Dinka Sugoi als Hauptgewinn, neben Bargeld, RP, Kleidung oder geheimen Preisen. Wir wünschen viel Glück!

Doppelte Belohnungen und Dreifache Arenapunkte

Allem voran: Wenn ihr in dieser Woche an einer Arena teilnehmt, werdet ihr mit doppelten GTA$ und RP überhäuft, zudem gibt es dreifache Arenapunkte.

Die Arena-War-Gladiatoren, die letzte Woche durchgestartet sind, erhalten nun die Möglichkeit, Apokalypse-Arenafahrzeuge zum halben Preis zu erwerben oder auszubauen. Dazu zählen die Fahrzeuge: Bruiser Brutus, Cerberus, Deathbike, Dominator, Impaler, Imperator, Issi, Sasquatch, Scarab, Slamvan und ZR380.

Welche Rabatte gibt es diese Woche? Nachfolgend gibt es eine kleine Übersicht der aktuellen Rabatte:

35% Rabatt auf Principe Deveste Eight

40% Rabatt auf ferngesteuerte Invade-and-Persuade-Panzer

40% Rabatt auf Anpassungen und Erweiterungen in der Arena

50% Rabatt auf Arenawerkstatt

Außerdem gibt es noch ein paar Fahrzeuge, die bis zu 40% reduziert wurden:

RC Bandito – 40 % Rabatt

Pegassi Toros – 40 % Rabatt

Schyster Deviant – 40 % Rabatt

Und falls ihr euren Waffenhaushalt aufstocken möchtet, wie wäre es mit einer neuen Laserwaffe?

Up-n-Atomisierer – 35 % Rabatt

Heilloser Höllenbote – 35 % Rabatt

Witwenmacher – 35 % Rabatt

GTA Online: Vorteile via Twitch Prime und PS Plus?

Welche Vorteile erhalten Twitch-Mitglieder? Wenn ihr ein Twitch Prime-Konto besitzt und es mit eurem Rockstar Games Social Club verbunden habt, erhaltet ihr ein paar besondere Boni. Wenn ihr euch diese Woche einloggt, winken satte 200.000 GTA$. Wenn ihr das alle vier Wochen macht, gibt es insgesamt 1.000.000 GTA$. Und keine Sorge, wir haben uns nicht verrechnet. Rockstar Games spendiert nochmal einen Bonus von 200.000 GTA$ für das Einloggen in allen vier Wochen!

Zudem erhaltet ihr durch Twitch Prime kostenlosen Zugang zum Nachtclub in Vespucci. Freut euch außerdem über:

70 % Rabatt auf das fliegende Motorrad Pegassi Oppressor

80 % Rabatt auf den Sportwagen Bravado Verlierer

Was bringt ein PS Plus-Abo in GTA Online? Wenn ihr PS Plus abonniert habt und GTA Online spielt, erhaltet ihr ab sofort eine monatliche Belohnung von 1.000.000 GTA$ und zwar bis „GTA Online“ auf der PS5 durchstartet. Wenn ihr euch noch heute anmeldet, erhaltet ihr noch den Bonus für Juli 2020. Morgen gibt es schon den Bonus für August 2020.