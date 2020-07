PS Plus-Spiele für August 2020 bekannt: CoD-Fans dürfen feiern!

Sony hat soeben bekannt gegeben, welche Spiele im August 2020 ins Angebot von PlayStation Plus finden. Vor allem Fans der Call of Duty-Reihe bekommen ein weiteres Mal einen passenden Titel spendiert. Schließlich steht ab Anfang August die Singleplayer-Kampagne aus dem Blockbuster „Call of Duty: Modern Warfare 2“ von 2009 in einer vollständig überarbeiteten Version zum Download bereit.

Des Weiteren steht mit „Fall Guys: Ultimate Knockout“ bald ein chaotischer Hindernisparcours-Multiplayer für alle PS Plus-Mitglieder zur Verfügung, in dem in einer Reihe von bizarren und verrückten Herausforderungen gegeneinander angetreten werden muss. Als Besonderheit feiert der Titel seinen offiziellen Release direkt im PS Plus-Abo! PS Plus-Mitglieder erhalten noch am Tag der Veröffentlichung Zugang zu kostenlosen Online-Wettkämpfen und Koop-Challenges.

August 2020: Das sind die neuen PS Plus-Spiele

PS Plus-Mitglieder können Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered bereits ab dem 28. Juli und „Fall Guys: Ultimate Knockout“ ab dem 4. August im PlayStation Store herunterladen. Bis dahin habt ihr noch die Chance, die Juli-Spiele Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20 und Erica einzulösen. Wer jetzt die 14-tägige Probemitgliedschaft abschließt, hat die Möglichkeit, sowohl die Juli- als auch die August-Spiele der eigenen Spiele-Bibliothek auf seiner PS4 hinzuzufügen.

Die folgenden Spiele gibt es im kommenden August mit einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus:

PS-Plus: Sony verschenkt Guthaben für PS Store

Kostenloses Multiplayer-Wochenende und PS4-Design

Ein weiteres kostenloses Multiplayer-Wochenende findet vom 8. August, 12:01 Uhr bis zum 9. August, 23:59 Uhr statt. Zusätzlich kann ein PS4-Design als Hommage an das letzte PS Plus-Jahrzehnt für einen begrenzten Zeitraum kostenlos im PlayStation Store heruntergeladen werden.

PlayStation Plus Rewards

