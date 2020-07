Einmal am Tag könnt ihr in GTA Online im Casino von Los Santos am Glücksrad in der Lobby völlig kostenlos drehen. Dabei habt ihr die Möglichkeit satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto (oder ein Motorrad) gewinnen.

„Möchten Sie interessant und abenteuerlustig auf Ihre Mitmenschen wirken, ohne wirklich ein Gespräch anzufangen oder gar Augenkontakt herzustellen? Der Dinka Sugoi ist so poliert und aufsehenerregend wie der ausgeklügelte Balztanz eines Paradiesvogels. Lackieren Sie ihn einfach in grellen Farben, machen Sie die Scheinwerfer an und driften Sie durch die Stadt, um Bewunderung und Sympathie anzuziehen, wie Sie es alleine nie geschafft hätten.“

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der Sportwagen Dinka Sugoi auf dem Podium (Preisfahrzeug), der im Rahmen des Valentine’s Day 2020-Event am 13. Februar 2020 in das Spiel integriert wurde. Regulär könnt ihr das Fahrzeug bei Southern San Andreas Super Autos zum Preis von $1.224.000 erwerben.

Um den Dinka Sugoi zum Einkaufspreis von 918.000 GTA-Dollar erwerben zu können, müsst ihr mit dem Fahrzeug im Vorfeld das Diamond-Casiono-Raubüberfallfinale als Anführer abschließen.

Der Sugoi basiert auf dem Honda Civic Typ R FK8, mit starken Einflüssen des Subaru WRX STI der vierten Generation in Bezug auf Motorhaube, Frontstoßstange und Seitenansicht. Die Form der Rücklichter scheint an den Chevrolet Volt der zweiten Generation zu erinnern.

Der Sugoi zeichnet sich durch sportliche Elemente und aggressives Aussehen in einem eher konventionellen Design aus, mit einer Reihe von Einlässen am vorderen Ende und einem Splitter am unteren Ende. Die Scheinwerfer und der Kühlergrill ähneln stark dem Jester (einem ebenfalls von Dinka hergestellten Sportwagen) und sind von einer Kunststoffverkleidung umgeben. Ein Motorhaubeneinlass und eine schwarze Verkleidung um den Motorraum sind ebenfalls zu erkennen.

Die Seiten des Autos weisen eine konkave Formation auf, die entlang der Seiten verläuft, und leicht ausgeprägte Hinterradkästen sowie Seitenschlitze vorne. Unten befindet sich ein Satz Seitenschweller mit einer farbigen Verzierung. Die Rückspiegel haben in der Mitte einen Kunststoffrahmen. Die Fensterverkleidungen sind ebenfalls aus Kunststoff gefertigt.

Am hinteren Ende ist ein Satz stilisierter C-förmiger Rücklichter mit einer Reihe von Blinkern und Rückfahrscheinwerfern in Dreiecksform zu sehen. Unterhalb des Kofferraumbereichs erstreckt sich die hintere Stoßstange etwas weiter und verfügt über einen Satz hinterer Belüftungsöffnungen auf beiden Seiten sowie einen Kunststoffabschnitt, der das untere Heck und einen Teil der Unterseite umfasst und auch die zwei Auspuffrohre enthält, die auf dem Fahrzeug zentriert sind.

Der größte Teil der Karosserie des Fahrzeugs ist in einer Primärfarbe lackiert, während die Verkleidungen an den Seitenschwellern in einer Sekundärfarbe lackiert sind. Eine Zierfarbe ist auch für die Innenverkleidungen und Sitze erhältlich.

Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $1.224.000 (Einkaufspreis: $918.000)

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online“ gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.